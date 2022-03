Landes-Teststellen schließen: Kostenlose PCR-Tests bleiben

Berlin. Die elf vom Senat beauftragten Corona-Teststellen in Berlin müssen ab diesem Donnerstag schließen. Menschen mit einem positiven Schnelltestergebnis können aber an zahlreichen anderen Orten weiterhin einen kostenlosen PCR-Test erhalten. "Hintergrund ist die Ende März auslaufende aktuelle Testverordnung des Bundes", teilte die Senatsverwaltung am Mittwoch mit. Diese mache die Kündigung der Verträge mit den vom Senat beauftragten Teststellen notwendig. Mit dem Betrieb der landeseigenen Testzentren hatte der Senat das Unternehmen 21DX aus München beauftragt.

"Der Anspruch auf kostenlose PCR-Testung für Personen, die ein positives Testergebnis durch einen Antigen-Schnelltest bzw. Selbsttest erhalten haben oder Covid-19-spezifische Symptome aufweisen, bleibt aber bestehen", hieß es weiter. Nach wie vor könne ein solcher PCR-Test in zahlreichen Apotheken durchgeführt werden. Wer keinen positiven Schnelltest, aber Symptome hat, kann dafür auch zum Hausarzt gehen.

Die kostenlosen Bürgertests bei den rund 900 gewerblichen Teststellen in Berlin werde es ebenfalls weiterhin geben. Dort könne auch nach einem positiven Schnelltest ein PCR-Test kostenlos durchgeführt werden.

© dpa-infocom, dpa:220330-99-734895/5