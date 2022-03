Wegen Ukraine: Berlin genehmigt Überbelegung von Kitas

Berlin. Um ukrainischen Kindern schnell einen Betreuungsplatz anbieten zu können, erlaubt die Bildungsverwaltung die Überbelegung der Berliner Kitas. „Es besteht ein erheblicher, sehr kurzfristiger Bedarf an weiteren Plätzen in der Kindertagesbetreuung“, heißt es in dem Schreiben an die Kitaträger. Ziel sei es, den Kriegsflüchtlingen möglichst schnell einen „geregelten“ Tagesablauf zu ermöglichen.

Dafür werde ab sofort das vereinfachte Verfahren für Überbelegungen wieder eingeführt. Über einen Vordruck können die Träger der Kita-Aufsicht ohne Gründe mitteilen, welche Anzahl von Überbelegungen sie pro Einrichtung planen. Voraussetzungen seien allerdings unter anderem, dass die Personalsituation stabil ist und pro Kind drei Quadratmeter pädagogische Nutzfläche vorhanden ist.

Ab 1. April auch ukrainische Fachkräfte erlaubt

Kleine Kitas mit bis zu 40 Plätzen dürfen ein weiteres Kind aufnehmen, Kitas mit 66 bis 90 Plätzen drei Kinder und Einrichtungen mit 91 bis 115 vier zusätzliche Kinder. Nur Kitas mit mehr als 115 Plätzen können fünf Plätze überbelegen. Insgesamt sollen nach Angaben der Verwaltung bis zum Ende des Kitajahres 2022/2023 rund 4000 Plätze verfügbar sein.

Außerdem sei ab dem 1. April auch der Einsatz von ukrainischen Fachkräften in den Kitas möglich – zumindest in den Kitas, die fünf ukrainische Kinder betreuen (oder kleinere Kitas mit drei Kindern). Deutsche Sprachkenntnisse seien nicht erforderlich. Es gebe die Auflage für einen Deutschkurs, deshalb betrage die Wochenarbeitszeit nur 30 Stunden.

Selbsterklärung statt Führungszeugnis

Ein normalerweise gefordertes Führungszeugnis können die Geflüchteten rein formal meistens nicht vorweisen, deshalb bekommen sie die Möglichkeit, eine Selbsterklärung abzugeben. „Damit bleibt der Kinderschutz bestmöglich gewahrt“, so Dorothee Thielen vom Paritätischen Wohlfahrtsverband.

Die nun getroffenen Maßnahmen seien ein guter erster Schritt. „Aber langfristig braucht es von allem mehr“, so Thielen. „Mehr Plätze, mehr Fachkräfte, mehr Geld und mehr Unterstützung der Kitateams nach der Pandemie.“