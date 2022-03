Berliner Union stellt Senat schlechtes Zeugnis aus

Berlin. Mit einem Flüchtlingsgipfel, einem Stipendienprogramm für Lehramtsstudenten, einem Gegenvorschlag zur Berliner Bauordnung und der Werbung für einen parteiübergreifenden Verfassungskonvent zur Neuordnung der Zuständigkeiten zwischen Senat und Bezirken will Berlins CDU-Partei- und Fraktionschef Kai Wegner das Profil der Union auf Landesebene in den kommenden Monaten stärken. „Die Versorgung, Unterbringung und Beschulung der ukrainischen Kriegsflüchtlinge verdeutlicht wie mit einem Brennglas die Probleme, die Berlin schon seit Langem hat“, sagte Wegner.

Der CDU-Landeschef hatte am Mittwoch eingeladen, um seine Bilanz von 100 Tagen rot-grün-roter Landesregierung zu ziehen. Der Senat biete aktuell ein zerstrittenes Bild: „Beim bezahlbaren Wohnen gibt es bei Linken und Grünen massive Vorbehalte gegen Neubau. Der U-Bahn-Ausbau ist plötzlich ein Rohrkrepierer. Der Bund bietet Berlin den Ausbau der A100 auf dem Silbertablett an, aber der Senat schlägt das Angebot aus“, zählte Wegner auf. Die CDU wolle die Koalition bei diesen und anderen Punkten nun antreiben.

500 Euro im Monat für Lehramtsstudenten

„Angesichts der aktuellen Situation, in der Berlin Hauptankunftsort für die Flüchtlinge ist, lässt sich die Arbeit des Senats fairerweise nicht wirklich bewerten“, sagte Wegner. Der jüngst veröffentlichte Berlin Trend von Infratest dimap im Auftrag der Berliner Morgenpost und der RBB-„Abendschau“ zeige aber, dass nur noch 39 Prozent der Berliner die Arbeit des Senats positiv bewerten, auch die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) an Zustimmung eingebüßt hat und die CDU im Vergleich zur Abgeordnetenhauswahl im September um zwei Prozentpunkte zulegen konnte. „Das zeigt, dass die Berliner wirklich auf einen Neustart gehofft hatten, nun aber feststellen müssen, dass der neue rot-grün-rote Senat eine Fortsetzung des alten rot-rot-grünen Senats ist“, so Wegner. Deshalb werde die CDU weiter konstruktiv daran arbeiten, Berlin „alltagstauglicher zu machen“.

Noch verschärft durch den Zustrom der vielen Geflüchteten habe sich eines der Handlungsfelder, in denen Berlin alltagstauglicher werden müsse: der überlastete Bildungsbereich. Zwar habe der Senat nun endlich die Verbeamtung von Lehrern beschlossen. „Aber das muss jetzt auch schnell umgesetzt werden, spätestens zum Beginn des neuen Schuljahres“, sagte Wegner. Doch allein das sei nicht ausreichend: „Wir schlagen deshalb Stipendien für Lehramtsstudenten vor“, so der Politiker weiter. Konkret sollten damit 250 Studenten für zwei Jahre mit monatlich 500 Euro unterstützt werden. Im Gegenzug müssten sich diese zu fünf Jahren Lehrtätigkeit an einer Berliner Schule verpflichten.

Ähnlich konkrete Vorschläge kündigte Wegner für eine neue Berliner Bauordnung an. Die vom Senat vorgelegte Novelle sei überfrachtet und werde das Baugeschehen eher weiter verlangsamen und verteuern.

Arbeitsteilung zwischen Senat und Bezirken neu ordnen

Ebenso möchte der CDU-Chef den Senat, alle Berliner Parteien und die Stadtgesellschaft dazu einladen, bei einem Verfassungskonvent die Verteilung der Zuständigkeiten zwischen Bezirken und Senat kritisch zu hinterfragen: „Wir müssen zu neuen Strukturen kommen, sonst werden die Berliner weitere fünf Jahre auf die Einlösung des Versprechens warten müssen, dass ein Termin beim Bürgeramt innerhalb von 14 Tagen angeboten wird.“

Insgesamt müssten Entscheidungsprozesse in Berlin deutlich schneller laufen, so Wegner weiter. So habe er die Erwartung an den Senat, dass die vom Bund zugesagten Mittel für den Zivilschutz in Berlin in Höhe von 4,5 Millionen Euro um die gleiche Summe aufgestockt werden: „Es kann nicht sein, dass die Außenbezirke nicht mit Sirenen ausgestattet werden.“