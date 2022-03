Jugendministerin: Kita-Rechtsreform vorübergehend auf Eis

Jacken und Rucksäcke hängen in einer Kita im Flur.

Potsdam. Brandenburgs Jugendministerin Britta Ernst (SPD) verschiebt angesichts der Belastung der Kommunen eines der zentralen Vorhaben der Landesregierung - die Kita-Rechtsreform. Der Landkreistag habe mitgeteilt, die für die Begleitung und Umsetzung dieser Reform des Kindertagesstättenrechts notwendigen Ressourcen stünden derzeit in den Landkreisen und den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe nicht zur Verfügung, teilte das Jugendministerium am Mittwoch in Potsdam mit. Der Grund sei die Belastung infolge von Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg.

"Wenn die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe den Prozess nicht weiter begleiten können, kann er so objektiv nicht fortgesetzt werden", teilte Ernst mit. Das Ministerium werde daher die Arbeit am Gesetzentwurf aussetzen. Davon seien aber die Verbesserung des Personalschlüssels in den Krippen und die Ausweitung der Beitragsfreiheit für Eltern von Kita-Kindern für das vorletzte und vorvorletzte Kita-Jahr nicht betroffen.

Die Städte und Gemeinden hatten die Landesregierung ebenfalls gebeten, wegen der aktuellen Belastung große Vorhaben wie die Kita-Reform zu verschieben. Die Liga der Freien Wohlfahrtspflege warnte, die Kita-Rechtsreform dürfe nicht auf der Zielgeraden abgebrochen werden.

Die Reform hatten SPD, Grüne und CDU im Koalitionsvertrag von 2019 vereinbart. Ziele sind, die Finanzierung einfacher und transparenter zu gestalten und den Bildungsauftrag von Kindertagesstätten klarer zu definieren. Die Finanzierung sorgt vor allem wegen unterschiedlich hoher Beiträge der Eltern in den Kommunen häufig für Streit. Das Brandenburger Kita-Recht sollte nach den bisherigen Plänen bis Anfang 2023 grundlegend reformiert werden. Die rot-schwarz-grüne Koalition hatte das für dieses Jahr geplante zweite beitragsfreie Kita-Jahr wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben.

