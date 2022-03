1,6 Milliarden Euro für das Berliner Stromnetz

Neuer Landesbetrieb steigert Investitionen in die Versorgungssicherheit und will beim Anschluss von Solaranlagen schneller werden.

Stromnetz Berlin will in die Infrastruktur investieren.

Berlins landeseigener Infrastrukturbetreiber Stromnetz Berlin hat schnelle Verbesserungen bei dem Anschließen von Solaranlagen an das bestehenden Stromnetz versprochen. Es habe im vergangenen Jahr so viele Kundenanfragen dazu gegeben, wie in den vorherigen zehn Jahren zusammen, sagte der Chef des Unternehmens, Thomas Schäfer, am Mittwoch in Berlin. „Über 4000 Megawatt Photovoltaikleistung in Berlin zu installieren, ist ein Herausforderung“, erklärte er mit Blick auf die ambitionierten Ziele des Landes, bis spätestens 2050 ein Viertel des verbrauchten Stroms durch Sonnenenergie zu erzeugen. „Wir haben erkannt, dass wir dafür andere personelle Ressourcen und auch andere Prozesse brauchen. Da sind wir dabei“, erklärte er weiter. Man habe sich zum Ziel gesetzt, diesen Anmeldeprozess bis Jahresende deutlich zu verkürzen.

Wie Stromnetz weiter ankündigte, werde das Unternehmen, das vom Land Berlin im vergangenen Jahr für insgesamt 2,14 Milliarden Euro vom schwedischen Energiekonzern Vattenfall zurückgekauft wurde, auch verstärkt in verbesserte Kundenprozesse, die Digitalisierung und den Klimaschutz investieren. Allein in diesem Jahr stehen rund 291 Millionen Euro zur Verfügung. Der Großteil des Geldes fließt allerdings in Ausbau und Erweiterung des Stromnetzes und bestehender Anlagen. Unter anderem soll Ende des Jahres der Ersatzneubau des Umspannwerks Wuhletal in Betrieb genommen werden. Weil dort das Werk per Kabel versorgt würde, könnten dann Freileitungen auf einer Länge von 16 Kilometern zwischen Kaulsdorf und Malchow zurückgebaut werden. Die bringe den Bezirken auch neue Flächen zum Beispiel für Wohnungsbau, sagte Stromnetz-Chef Schäfer.

Als Staatsunternehmen machte Stromnetz Berlin 2021 weniger Gewinn

Insgesamt sei geplant, bis zum Jahr 2026 rund 1,6 Milliarden Euro zu investieren. Diese Summe habe sich auch unter dem neuen Eigentümer nicht wesentlich verändert, versicherte Schäfer. Auch wenn das Land Berlin keine Gewinnerwartungen an den Infrastrukturbetreiber formuliert habe, sollen die Erträge dennoch ausreichen, um die Kredite bedienen zu können, die der Senat aufnehmen musste, um das Stromnetz kaufen zu können. Im vergangenen Jahr verdiente Stromnetz Berlin unter dem Strich 46,2 Millionen Euro. Das sei ein „solides Ergebnis“, obwohl zuvor ein Überschuss von gut 80 Millionen Euro erwartet worden war. Schäfer sagte, der geringere Ertrag sei eine Konsequenz aus dem Verkaufsprozess. Gewinne von Stromnetz Berlin seien zuvor konzernintern bei Vattenfall verrechnet worden. Nun sei das nicht mehr der Fall, deshalb habe man 2021 rund 27 Millionen Euro Steuern gezahlt. Weitere Kosten seien entstanden, um sich von Vattenfall lösen zu können. Unter anderem arbeitet Stromnetz derzeit noch an einer eigenen Rechenzentrumsinfrastruktur.

Die Umsätze von Stromnetz Berlin stiegen im vergangenen Jahr auf 1,13 Milliarden Euro – nach 995 Millionen im Vorjahr. Coronabedingt habe sich der Stromtransport durch das Berliner Netz leicht verringert auf 12.607 Gigawattstunden. Berliner Haushalte waren im vergangenen Jahr etwas öfter ohne Strom. Im Durchschnitt war jeder Einwohner 9,4 Minuten ohne Stromversorgung. Das waren 40 Sekunden mehr als noch ein Jahr zuvor. Für Stromnetz Berlin sind derzeit 1509 Mitarbeiter tätig. Sie mussten im vergangenen Jahr unter anderem 1,097 Millionen sogenannter Wechselprozesse verarbeiten wie etwa Einzug, Auszug oder Lieferantenanmeldungen und -abmeldungen.