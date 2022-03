373 Millionen Euro für Straßenbauprojekte für 2022

Potsdam. In Brandenburg stehen in diesem Jahr 373 Millionen Euro für Straßenbauprojekte zur Verfügung. Das seien 5 Millionen Euro mehr als im Vorjahr, sagte Brandenburgs Infrastrukturminister Guido Beermann (CDU) am Mittwoch in Potsdam. Für Investitionen im Bereich der Bundesstraßen stellt der Bund 154 Millionen Euro bereit. Das Budget für Planung, Bau und Unterhaltung der Landesstraßen umfasst 161 Millionen Euro. 113 Maßnahmen sollen damit erledigt werden. Im kommunalen Straßenbau kann über 58 Millionen Euro verfügt werden.

Um die Mobilität in allen Landesteilen zu sichern, müsse die Infrastruktur vor allem erhalten, modernisiert und wo nötig auch ergänzt werden, sagte Beermann. Vor dem Hintergrund der Verkehrswende werde die Radwegeinfrastruktur weiter ausgebaut. Derzeit seien Arbeiten an 59 Kilometer Radwege an Bundes- und Landesstraßen geplant. So entstehen nach den Angaben 2,5 Kilometer an der L202 (Landkreis Havelland)und 2 Kilometer an der B167 bei Neuruppin-Alt Ruppin (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) neu. 4,8 Kilometer an der B96 RW Lieskau-Finsterwalde (Landkreis Elbe-Elster) werden saniert.

Im Fokus sind auch weiter die Brücken im Land. Sie seien grundsätzlich in einem guten Zustand, aber die Zeit sei nicht spurlos an ihnen vorbeigegangen, hieß es. Angesichts der in den vergangenen Jahre gestiegenen Belastungen durch größere Verkehrsströme werden die Bauwerke umfangreich überwacht, sagte Edgar Gaffry, Vorsitzender des Vorstandes des Landesbetriebes Straßenwesen. Das reiche von jährlichen Sichtprüfungen bis zu einem elektronischen Monitoring. In diesem Jahr stunden Arbeiten an 17 Brücken im Blick.

So wird nach den Angaben die Brücke an der L 963 über die Havel bei Milow (Landkreis Havelland) neu gebaut. Die Arbeiten an der Hochstraßenbrücke im Zusammenhang mit der Nuthestraße in Potsdam sollen ebenso fertig abgeschlossen werden wie die an der Behelfsbrücke an der L 171 Hohen Neuendorf/ Bergfelde (Landkreis Oberhavel).

Zum Straßennetz in Brandenburg gehören rund 800 Kilometer Bundesautobahnen, etwa 2740 Kilometer Bundesstraßen, 808 Brücken, rund 5650 Kilometer Landstraßen und 2150 Kilometer Radwege, davon rund 1000 an Bundesstraßen.

