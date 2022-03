RKI: Hospitalisierungsinzidenz wieder leicht gestiegen

Potsdam. Die Zahl der binnen der vergangenen Woche in Krankenhäuser eingelieferten Covid-Patienten in Brandenburg ist leicht gestiegen. Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz lag am Mittwoch bei 5,89 im gelben Bereich, wie das Robert Koch-Institut (RKI) mitteilte. Seit Samstag war der Wert rückläufig gewesen. Am Samstag befand sich die Inzidenz noch bei 6,32 und damit im roten Bereich.

Der Anteil der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten liegt bei 10,2 und damit ebenfalls im gelben Bereich (Stand: Dienstag). Am Montag war der Anteil 10,8 und damit höher.

In Brandenburg sank die Sieben-Tage-Inzidenz nach den Zahlen vom Mittwoch von 1288 am Vortag auf 1212. 6945 neue Corona-Infektionen wurden verzeichnet, womit die registrierte Gesamtzahl bei 678 548 liegt. Mit sieben neuen Todesfällen starben inzwischen 5405 Menschen in Brandenburg im Zusammenhang mit Corona-Infektionen. Bundesweit liegt die Wochen-Inzidenz für Neuinfektionen laut RKI bei rund 1663.

