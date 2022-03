2,2 Millionen Fördergeld für 50 Kinoprojekte

Berlin. Vom Kino in der Provinz bis zum Multiplex in der Großstadt: Die Filmförderungsanstalt (FFA) unterstützt bundesweit 50 Kinoprojekte mit rund 2,2 Millionen Euro. Dabei handelt es sich überwiegend um Modernisierungsprojekte, wie die FFA am Mittwoch in Berlin mitteilte. Außerdem gibt es Geld für zwei Erweiterungen, die vom Lichtspielberg in Erding (Bayern) und im Freilichtkino in der Berliner Hasenheide geplant sind. Auch ein neuer Kinosaal in einem ehemaligen Kirchengebäude in Lübben im Spreewald wird gefördert. Mehrere Autokinos finden sich ebenfalls auf der Liste. Die FFA ist die nationale Filmförderung Deutschlands. Ihre Mittel kommen aus der Filmabgabe, die beispielsweise von den Kinos, der Videowirtschaft und dem Fernsehen erhoben wird.

© dpa-infocom, dpa:220330-99-728510/4

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.