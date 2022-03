Füchse setzen auf Rückspiel gegen Nantes: "Können es besser"

Berlin. Bei den Füchsen Berlin ging der Blick nach der Hinspiel-Niederlage im Achtelfinale der European League beim HBC Nantes gleich auf das Rückspiel am kommenden Dienstag in eigener Halle. "Das ist kein schlechtes Resultat für uns", sagte Trainer Jaron Siewert nach dem 24:25 beim französischen Tabellenzweiten am Dienstagabend. "Wir haben ja schließlich noch ein zweites Spiel", fügte er hinzu. Dazu brauchen die Füchse dann einen Sieg mit zwei Toren.

Dabei setzen die Füchse dann auf die Heimspielatmosphäre. "Wir hoffen, dass wir dann auch so eine Atmosphäre wie in Nantes haben werden. Vielleicht sogar mehr, weil wir die größere Halle haben und mehr Zuschauer", sagte Siewert. Die knapp 6000 Zuschauer hatten ihr Team immer wieder nach vorne gepeitscht. Und das zeigte Wirkung.

Gerade in der zweiten Hälfte zeigten die Berliner bei den Abschlüssen Nerven. "Wir können es besser. Und wir haben das in den letzten Spielen auch besser gemacht. Das muss auch der Schlüssel für das Rückspiel sein", forderte deshalb Kapitän Paul Drux. Zumindest konnten die Füchse einen zwischenzeitlichen Drei-Tore-Rückstand noch verkürzen. So bleiben alle Chancen für das Rückspiel.

Zuvor müssen die Berliner aber noch am Donnerstag in der Handball-Bundesliga beim Bergischen HC antreten (19.05 Uhr/Sky). "Deshalb müssen wir schnell wieder aufstehen", sagte Siewert. Um die Reisestrapazen zu reduzieren, fliegt das Team mit einem Privatjet von Nantes zurück nach Deutschland.

