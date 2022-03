Leitstelle für Polizei und Feuerwehr wird erst 2029 fertig

So sieht es derzeit in der Notrufzentrale der Berliner Polizei aus.

Berlin. Es sind die Orte, an denen die Notrufe eingehen und die Fäden zusammenlaufen, Einsätze koordiniert und Informationen gebündelt werden: Die Leitstellen von Polizei und Feuerwehr gehören – ob im Alltag oder bei Großlagen – zu den wichtigsten Einrichtungen beider Behörden.

Das Problem: Die Gebäude sind in die Jahre gekommen, die Technik so veraltet, dass Firmen Wartungsverträge nicht mehr erneuern wollen.

Die Innenverwaltung hatte deshalb 2016 ein bedeutendes Infrastrukturprojekt in Angriff genommen: den Bau einer gemeinsamen Leitstelle für Polizei und Feuerwehr. Auf einer Internetseite für das Projekt heißt es, es gehe dabei um den „Gewinn wertvoller Sekunden“.

Bauarbeiten hätten schon 2019 beginnen sollen

Im Kampf um den Gewinn dieser Sekunden sind nun sechs Jahre verstrichen – und mehr und mehr zeichnet sich ab, dass das Projekt aus dem Ruder läuft.

So hätten die Bauarbeiten laut ursprünglicher Planung im Juni 2019 beginnen sollen. Bei der Polizei sollte an der Gallwitzallee in Lankwitz ein Neubau errichtet werden. Für die Feuerwehr sollte die bestehende Leitstelle am Nikolaus-Groß-Weg in Charlottenburg ertüchtigt und durch einen Anbau erweitert werden. Die Standorte sollten zu einer „kooperativen Leitstelle“ vernetzt werden.

Doch bei der Umsetzung hakt es. Im März 2021 hätten die Bauleute das Projekt übergeben sollen. Im September 2020 stellte der damalige Innensenator Andreas Geisel (SPD) dann eine Inbetriebnahme für 2014 in Aussicht.

Noch kein Spatenstich getan

Nun ist noch immer kein Spatenstich getan. Im Entwurf für den Haushaltsplan für die Jahre 2022/23 peilt die Bauverwaltung die Inbetriebnahme erst für 2029 an.

Auch die Prognosen über die Baukosten sind nur noch Makulatur. Der damalige Innensenator Frank Henkel (CDU) hatte diese zum Projektstart mit 84 Millionen Euro beziffert. Im Herbst 2020 informierte die Bauverwaltung über eine Steigerung auf 185 Millionen Euro.

Nur ein dreiviertel Jahr später legte die Verwaltung dann eine sogenannte Bauplanungsunterlage vor – und bezifferte die Kosten mit exakt 261,36 Millionen Euro. Die Gründe lägen „in der planerischen Umsetzung der hoch komplexen Anforderungen“, hieß es seinerzeit.

Kostensteigerung „so nicht zu akzeptieren“

Der damalige Innensenator Geisel ließ seinen Sprecher ausrichten, die Steigerung „so nicht akzeptieren“ zu können. Nun ist er erneut mit dem Projekt befasst, jetzt nicht als Innen- sondern als Bausenator.

Die „kooperative Leitstelle“ dürfte ihm und seiner Nachfolgerin an der Spitze der Innenverwaltung, der SPD-Politikerin Iris Spranger, noch einiges Kopfzerbrechen bereiten. Denn im aktuellen Haushaltsentwurf wird die Finanzierung zwar, wie bereits im Herbst 2020, weiterhin mit 185 Millionen Euro angegeben.

Zugleich heißt es aber, dass die tatsächliche Summe bei einer Fertigstellung im Jahr 2029 wohl eher bei rund 247.000 Euro liegen dürften.

Zwischenzeitlich Kostenschätzung wird nicht mehr erwähnt

Die Bauplanungsunterlage, in der die Kosten mit 261,36 Millionen Euro beziffert worden waren, ist nach Geisels damaligen Intervention dagegen offenbar in einer der unteren Schubladen der Verwaltung verschwunden. Im Haushaltsentwurf wird sie mit keinem Wort erwähnt.

Stattdessen wird dort nun angekündigt, dass im viertel Quartal des laufenden Jahres „geprüfte“ Bauplanungsunterlagen vorliegen würden.

Die Baukosten sind aber nicht alles. Denn weil die kooperative Leitstelle später fertig werden wird, müssen die bisherigen Leitstellen von Polizei und Feuerwehr zumindest soweit ertüchtigt werden, dass sie als Provisorium durchhalten. Die Technik hätte zwar eigentlich längst ausrangiert sein sollen. Nun muss sie aber für etliche zehntausend Euro auf Vordermann gebracht werden.

GdP kritisiert „nostalgische und anfällige Technik“

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) fordert, das Projekt angesichts der nicht enden wollenden Planungsphase so bald wie möglich zu realisieren. „Je länger wir auf die Kooperative Leitstelle warten müssen, umso mehr wächst das Sicherheitsrisiko für die Menschen in dieser Stadt“, sagt Berlins GdP-Chef Norbert Cioma.

Derzeit seien Polizei und Feuerwehr von einer „nostalgischen und dementsprechend anfälligen Technik“ abhängig. „Es wäre grob fahrlässig, hier weiter auf Zeit spielen und zu hoffen, dass uns Leitungen und Schnittstellen bis dahin nicht komplett wegbrechen“, sagt Cioma.

Der innenpolitische Sprecher der CDU, Frank Balzer, kündigte an, die Schätzungen zu Kosten und Fertigstellung bereits am Freitag im für die Finanzen zuständigen Hauptausschuss zu thematisieren. Der FDP-Innenexperte Björn Jotzo bezeichnete die Planungen als „Armutszeugnis“. „Je länger der Senat herumtrödelt, desto teurer wird das Vorhaben“, sagte Jotzo.

Die Grünen wollen das Projekt „eng begleiten“

Fragen werden auch in der Koalition laut. „Wir werden uns das im Innen- und im Hauptausschuss nochmal genau anschauen müssen“, sagte der innenpolitische Sprecher der Grünen, Vasili Franco. Das Projekt müsse fertiggestellt werden und habe höchste Priorität. „Wir werden die Umsetzung parlamentarisch eng begleiten und immer wieder auf die Tagesordnung setzen“, sagte Franco.

Die Innenverwaltung scheint indes Mühe zu haben, die Probleme bei dem vielleicht wichtigsten Bauprojekt im Verantwortungsbereich der Behörde zu erklären. Eine Anfrage der Berliner Morgenpost beließ das Haus von Innensenatorin Spranger bis zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe unbeantwortet.