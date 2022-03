Polizei bei Flüchtlingsregistrierung fast außen vor

Berlin. Geflüchtete aus der Ukraine, die in Berlin registriert werden, sollen auch künftig in der Regel nicht erkennungsdienstlich behandelt werden. Wer eine Meldebescheinigung oder einen Untermietvertrag nachweisen kann, müsse nur seinen Pass vorweisen, sagte Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) am Dienstag. „In 98 Prozent der Fälle wird dieser biometrische Pass vorgelegt.“ Da die ukrainischen Dokumente deutlich mehr Sicherheitsmerkmale hätten, als die vieler anderer europäischer Länder, brauche es dann keine weitere Maßnahmen zur Identitätsfeststellung, so Giffey weiter.

Zumindest im Fall der Schutzsuchenden aus der Ukraine scheint sich das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) im Streit mit der Berliner Polizei weitgehend durchgesetzt zu haben. Diese hatte zuletzt angekündigt, die Zusammenarbeit bei der Registrierung zurückzufahren und bis Ende des laufenden Jahres beenden zu wollen. Die wiederum sah erhebliche Sicherheitsbedenken. Denn auch mit der Migrationsbewegung aus der Ukraine könnten Menschen kommen, die „eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung“ darstellen, hieß es von der Behörde. Auch der Bundesnachrichtendienst hatte zuletzt vor einer Zunahme der Schleuserkriminalität gewarnt.

Einigung laut Giffey „einvernehmlich“ und ohne Diskussionen

Nun ist klar, dass die Polizei nur dann tätig werden soll, wenn die Geflüchteten keinen biometrischen Pass aus der Ukraine vorweisen können – laut Giffey also in zwei Prozent der Fälle. Darüber hätten sich die die Dienstherrinnen von LAF und Polizei, Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) und Innensenatorin Iris Spranger (SPD), geeinigt, sagte Giffey – „einvernehmlich“ und „ohne tiefergehende Diskussionen“.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

In diesen Fällen solle die Überprüfung so geschehen, wie sie bereits zuvor im Ankunftszentrum Reinickendorf geschah, sagte die Regierende Bürgermeisterin. Dort kam bislang das vom LAF jetzt abgelehnte sogenannten Fast-ID-Verfahren zum Einsatz. Dabei werden Fingerabdrücke digital abgenommen und sofort mit entsprechenden Datenbanken abgeglichen, um falsche Identitäten oder offene Haftbefehle feststellen zu können.

Das System Fast-ID wurde im Zuge des Flüchtlingszustroms 2015 etabliert. Damals reiste auch der Attentäter vom Breitscheidplatz mit falscher Identität nach Berlin. Laut Polizei waren zuletzt acht Prozent der rund 20.000 Asylsuchenden, die 2021 per Fast-ID registriert wurden, zur Fahndung ausgeschrieben.