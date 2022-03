Immer mehr Berliner zahlen bargeldlos

Berlin. In der deutschen Hauptstadt setzen immer mehr Einwohner auf das bargeldlose Bezahlen. Wie die Berliner Sparkasse am Dienstag mitteilte, zahlten Kunden des Instituts im vergangenen Jahr 114,04 Millionen Mal mit einer Giro- oder Kreditkarte – entweder kontaktlos oder über das Einstecken der Karte an einem Gerät. Seit 2015 habe sich damit die Anzahl von Kartenzahlungen verdoppelt, erklärte Sparkassen-Chef Johannes Evers in Berlin.

Zugleich stellte die Sparkasse in den vergangenen Jahren auch fest, dass Abhebungen an Geldautomaten zurückgingen. Zählte Deutschlands nach Kunden größte Sparkasse 2019 noch 45,6 Millionen Abhebungen, traten Berliner im vergangenen Jahr nur noch 31,4 Millionen Mal den Weg zu einem der 800 Automaten der Sparkasse im Stadtgebiet an. Das hatte auch Auswirkungen auf die Summe der abgehobenen Banknoten: 2021 ließen sich die Nutzer an Sparkassen-Automaten nur noch 7,18 Milliarden Euro auszahlen (2019: 8,22 Milliarden Euro). Bei der Sparkasse haben gut 1,3 Millionen Berliner ein Girokonto.

Sparkasse hat mehr Online-Nutzer und verhilft vielen Berlinern zu Wohneigentum

Die Sparkasse selbst sieht auch in der Pandemie einen Grund für diese Entwicklung: „Die Digitalisierung hat einen Schub erfahren. Dass, was wir mit Erläuterungen und Erklärungen nicht hingekriegt haben, hat Corona geschafft“, sagte Evers, der auch auf die stärkere Nutzung von digitalen Angeboten der Bank hinwies. 2021 nutzten etwa 800.000 Kunden der Sparkasse das Online-Banking. Das waren Evers zufolge gut zehn Prozent mehr als noch ein Jahr zuvor.

Auf das vergangenen Jahr blickte der Sparkassen-Chef zufrieden zurück. Das Ergebnis des Instituts lag mit 42 Millionen Euro fast auf dem Niveau des Vorjahres. Das sei so angesichts erheblicher Auswirkungen durch die Corona-Krise, konjunktureller Belastungen, niedriger Zinsen und steigender regulatorischer Anforderungen nicht erwartet worden, so Evers. „Damit sind wir zufrieden“, sagte er. Der Kreditbestand wuchs um sechs Prozent auf 25,9 Milliarden Euro. Vor allem das Immobiliengeschäft wuchs – und zwar auch im Privatkundenbereich: Der Sparkasse zufolge seien 2021 gut 2500 Berliner auf dem Weg in die eigenen vier Wände oder deren Modernisierung begleitet worden. Das Neugeschäft für private Baufinanzierungen steige auf 1,2 Milliarden Euro.

Preiserhöhung: Kunden müssen zustimmen – sonst droht die Kündigung

Auch in diesem Jahr geht die Sparkasse weiter von guten Geschäften aus. Derzeit peile sein Haus für das Jahr 2022 ein Ergebnis vor Steuern im Höhe von 85 Millionen Euro an, so der Sparkassen-Chef. Dazu tragen auch die vor zwei Wochen angekündigten Preiserhöhungen bei. Sowohl die Bankkarten als auch die Girokonten werden zum 1. Juli teurer: Die monatliche Gebühr für die Kontoführung steigt um 1,95 Euro. Die Jahresgebühr für die sogenannte Sparkassen-Card steigt von 8,50 Euro auf zwölf Euro.

Der ersten Preiserhöhung seit 2016 müssen Kunden aber aktiv zustimmen. Dies könne im Internet, am Automaten, am Schalter oder auch telefonisch erfolgen, sagte Sparkassen-Direktor Evers. Rund eine halbe Million Kunden hätten bereits online ihr Einverständnis zu den höheren Gebühren gegeben. Die Sparkasse werde aktiv weiter Kunden ansprechen, die noch nicht zugestimmt hätten. Inhaber von Girokonten, die trotz mehrfacher Aufforderung nicht reagieren oder sich gegen die Erhöhung aussprechen, könnten auch durch die Sparkasse gekündigt werden, betonte Evers. Das sei aber nur die allerletzte Maßnahme.

Sparkasse rechnet mit steigenden Kreditausfällen bei Unternehmen

Generell rechnet die Berliner Bank im laufenden Jahr weiterhin mit Belastungen durch die Corona-Krise. Eine Rückstellung in Höhe von 75 Millionen Euro, die die Sparkasse 2020 gebildet hatte, um auf mögliche Kreditausfälle durch die Pandemie vorbereitet zu sein, ist noch nicht aufgelöst worden. Evers rechnet wegen des baldigen Endes der staatlichen Hilfsmaßnahmen und der dann erforderlichen Tilgung von Corona-Krediten damit, dass mehr Firmen Schwierigkeiten bei der Rückzahlung des geliehenen Geldes haben werden. „Wir rechnen mit einer leichten Steigerung in 2022“, sagte Evers. Im vergangenen Jahr habe die Sparkasse Kreditausfälle in Höhe von 56 Millionen Euro verzeichnen müssen. Das allerdings sei keine Besonderheit gewesen, so Evers.

Doch nicht nur Herausforderungen durch die abklingende Pandemie könnten Berlins Unternehmen die Lage erschweren. Die Sparkasse habe ihre Prognose, wie sich die Wirtschaft im Jahr 2022 entwickelt, zurückgenommen, sagte Evers. Ursprünglich hätten die Volkswirte mit einem deutlichen „Rebound“ gerechnet, nun könne man froh sein, wenn es noch drei bis vier Prozent Wachstum würden. Gründe dafür seien der Ukraine-Krieg, Lieferkettenprobleme und steigende Energiepreise.

Kostenlose Konten für Ukrainer – Risiken aus Geschäften in Belarus, Russland und Ukraine trägt Bund

Zuletzt hatte die Sparkasse auch den aus dem Kriegsgebiet geflüchteten Ukrainern Kontoeröffnungen ermöglicht. Bis Dienstag hätten gut 2500 Flüchtlinge aus dem Land ein Girokonto eröffnet, davon allein 1500 in der vergangenen Woche. Evers sagte, das Konto sei für diese Menschen zunächst sechs Monate lang kostenlos. Die Bank selbst geht wohl nahezu unbeschadet aus dem Krieg in Osteuropa hervor. Geschäfte Berliner Firmen mit Kunden in Belarus, Russland und Ukraine seien über sogenannte Exportkreditgarantien des Bundes (auch: Hermesbürgschaften) abgesichert. Diese stehen zwar mit 175 Millionen Euro in den Büchern der Sparkasse. 95 Prozent der Summe würde aber durch den Bund übernommen. Bei der Sparkasse liege also lediglich ein Risiko von etwa zehn Millionen Euro, sagte Evers.