Welche Folgen hätte ein Gas-Lieferstopp für Berlin?

Russland will, dass Gas in Rubel statt in Euro bezahlt wird. Deutschland und andere Staaten schließen das aber aus.

Berlin. Am Mittwoch läuft das russische Ultimatum aus, wonach die Gaslieferungen künftig von den westeuropäischen Staaten in Rubel statt in Euro oder Dollar bezahlt werden sollen. Deutschland und andere Staaten haben das ausgeschlossen und bestehen auf die Einhaltung der Verträge, in denen die Zahlungswährung verabredet ist.

Welche Folgen hätte ein sofortiger Lieferstopp für Berlin? Die Berliner Morgenpost gibt Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Was geschieht, wenn Russland die Lieferung von Gas ganz einstellt?

Nach Angaben der Gasag ist das Berliner Erdgasnetz Teil des europäischen Verbundnetzes und im Fall einer Mangellage durch Lieferungen anderer EU-Mitgliedsländer vorerst abgesichert. Sollte es in Folge der aktuellen politischen Situation zu einer drastischen Reduzierung des Gasbezugs aus Russland kommen, greifen in Deutschland gesetzlich festgeschriebene Notfallpläne. Das ist derzeit aber noch nicht absehbar, da die Gasvorräte bis in den Sommer reichen. 80 Prozent des Gases in Berlin werden im Winter verbraucht, nur 20 Prozent nach Ende der Heizperiode im April.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Was steht in den Notfallplänen?

In den Notfallplänen für die Energieversorgung sind drei Eskalationsstufen festgehalten, die vom Bundeswirtschaftsministerium ausgerufen werden müssen. Derzeit ist noch keine Alarmstufe aktiviert. Aktuell ist der Berliner Netzbetreiber NBB bereits in Gesprächen mit Großkunden und berät mit ihnen, ob die Unternehmen bei ausbleibenden Gaslieferungen auf eine andere Energieversorgung umstellen können oder in welcher anderen Form sie Energie auf andere Weise einsparen können, zum Beispiel durch eine Senkung der Produktion. Großkunden verbrauchen 60 Prozent des Gases in Berlin, 40 Prozent entfallen auf Privathaushalte und kleine Betriebe.

Droht ein Ausfall von Gasheizung und Herd in der Wohnung?

Nein. Private Haushalte und die Gesundheitsbranche sind durch die Notfallpläne besonders geschützt, sie erhalten bis zum Schluss Gas. Sollte eine erste Warnstufe ausgerufen werden, entscheidet die NBB über die konkreten Schritte, bei den beiden folgenden Schritten muss der Bund entscheiden, welche Branchen in welchem Ausmaß weniger Gas erhalten.

Wo kommt das Gas her?

Im Gegensatz zum Strommarkt gibt es im Gasmarkt kein Herkunftsnachweissystem. Es besteht ein europaweites Verbundsystem. Das hier verbrauchte Gas stammt zu bis zu 40 Prozent aus Russland, aber auch aus Norwegen, den Niederlanden und in kleineren Mengen auch aus Deutschland. Berlin selbst hat wenig Einfluss auf die Zusammensetzung des Gas-Mixes. Die Netzagentur ist lediglich dafür verantwortlich, dass das Gas von der Stadtgrenze in die Haushalte und Unternehmen durchzuleiten.

Werden die Preise weiter steigen?

Das steht bei einem russischen Lieferstopp zu befürchten. Schon unabhängig von der Ukrainekrise hat die Gasag die Preise zuletzt um 25 Prozent angehoben. Es gibt zwar weiter Gas auf dem Markt zu kaufen, wegen der wachsenden Nachfrage nach nicht-russischem Gas könnte es aber zu weiteren Preissteigerungen kommen, die nicht vollständig vom Bund durch Subventionen abgefangen werden können. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes hat es im Februar enorme Preissteigerungen bei den Energieimporten gegeben. Demnach lagen die Preise im Februar um 129,5 Prozent über den Preisen des Vormonats. Erdgas war sogar dreieinhalb Mal so teuer wie im Januar.

Ukraine-Krise - Alle News zum Konflikt

Gibt es Alternativen?

Darum bemüht sich die Bundesregierung derzeit. Durch das europäische Verbundsystem gibt es Möglichkeiten, Lieferungen aus Norwegen und den Niederlanden zu erhöhen. Hinzu kommt die gute Gasspeicher-Infrastruktur, insbesondere in Deutschland. Allerdings befinden sich einige Gasspeicher im Besitz russischer Unternehmen. Der große Berliner Gasspeicher am Olympiastadion wird seit 2017 nur noch zu Forschungszwecken genutzt. Der nächste Gasspeicher befindet sich in Rüdersdorf bei Berlin und wird von EWE betrieben. Die Bundesregierung befindet sich derzeit in intensiven Gesprächen mit neuen Gaslieferanten, zum Beispiel in Katar und mit Flüssiggasanbietern aus den USA. Insbesondere dort sind nach Angaben der Gasag viele Produzenten in der Lage, ihre Angebotsmenge kurzfristig auszuweiten, um auf die aktuelle Lage zu reagieren.

Wie geht es weiter?

Um unabhängig von fossilen Brennstoffen und bestimmten Herkunftsländern zu werden, plant die Gasag die zeitnahe Einführung eines neuen Tarifes in Berlin, dem Naturgas. Dieser besteht aus Wasserstoff und einer Biogasbeimischung und ist somit zusätzlich Kohlendioxid-neutral. Perspektivisch soll auf klassisches Erdgas ganz verzichtet werden. Das wird allerdings noch mehrere Jahre dauern.