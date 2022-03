Vor Leverkusen-Spiel: Hertha in Trainingslager angekommen

Berlin. Hertha BSC ist in seinem Kurz-Trainingslager für die Vorbereitung auf das Bundesliga-Spiel gegen Bayer Leverkusen angekommen. In einem Video auf Herthas Twitter-Account war zu sehen, wie der Mannschaftsbus der Berliner am Dienstag auf das Gelände des Hotels im nordrhein-westfälischen Harsewinkel fuhr. Dort will sich der abstiegsgefährdete Fußball-Bundesligist auf das Spiel bei Leverkusen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) vorbereiten. Am Nachmittag steht eine erste Trainingseinheit auf dem Programm.

Aufgrund der Länderspielpause sind zahlreiche Profis allerdings noch auf Reisen mit ihren Nationalmannschaften und stoßen erst im Laufe der Woche zur Hertha. Die Berliner haben ihr bisher letztes Bundesliga-Spiel, das erste nach der Ernennung von Felix Magath, mit 3:0 gegen die TSG Hoffenheim gewonnen. Es war allerdings Herthas erster Sieg in diesem Jahr. Mit 26 Punkten steht der Club auf dem Relegationsplatz 16.

