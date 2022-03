Internet Games-Entwickler zieht es in den Fläming

Potsdam. Umgeben von der Natur des Flämings wollen 15 Frauen und Männer neue Computerspiele entwickeln. Sie ziehen bei einem neuen Stipendium, das vom Medienboard Berlin-Brandenburg gefördert wird, vier Wochen auf das Gutshausgelände des Coconats in Bad Belzig. Das Medienboard reagiere damit auf den Wunsch der Gamesbranche nach Weiterbildungs- und Professionalisierungsmaßnahmen, erklärte Geschäftsführer Helge Jürgens am Dienstag. Coconat ist ein Ort für Coworking und "Workation", also Arbeit, die mit Feriengefühl verbunden sein soll.

"Zu hören gibt es nichts außer Wind, Vögeln und dem sanften Klappern der Computertastaturen", so beschreibt es die Geschäftsführerin Julianne Becker. Zu den Projekten, das beim Programm "The Rabbit" gefördert werden, gehören beispielweise das Folgeprojekt des für den Deutschen Computerspielpreis nominierten Spiels "Kraken Academy!!" sowie "Oddada" von Sven Ahlgrimm und "Concealed Crime" von Creating Corner. Für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen gibt es Workshops, Freizeitaktivitäten und ein Taschengeld.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

© dpa-infocom, dpa:220329-99-713777/3