Halbmarathon Berlin 2022: Strecke, Sperrungen - alle Infos

40. Berliner Halbmarathon: Runner an der Siegessäule.

Wann ist der Halbmarathon Berlin 2022?

Wie kann man sich für den Halbmarathon 2022 anmelden?

Wo startet der Halbmarathon?

Welche Strecke wird beim Berliner Halbmarathon gelaufen?

Welche Sperrungen wird es in Berlin geben?

Wie sehen die Corona-Regeln für den Halbmarathon aus?

Die Berliner Morgenpost beantwortet an dieser Stelle die wichtigsten Fragen zum Halbmarathon 2022 in Berlin.

Berlin. Der Berliner Halbmarathon 2022 findet am Sonntag, 3. April, statt. Es handelt sich um Deutschlands größten Halbmarathon-Wettbewerb mit rund 30.000 Teilnehmern - darunter internationale Spitzen-Athleten und ambitionierte Hobbyläufer. Beim Halbmarathon im vergangenen Jahr waren 15.000 Teilnehmer aus 130 Nationen am Start.

Auch Inlineskater und Rollstuhlfahrer sind bei dem 21,0975 Kilometer langen Rennen durch die Berliner Innenstadt dabei. Und natürlich Tausende Zuschauer, die den Streckenrand zwischen Brandenburger Tor, Kudamm, Potsdamer Platz, Checkpoint Charlie, Humboldt Forum und Gendarmenmarkt säumen werden.

Autofahrer sollten die City hingegen meiden: Schon ab Freitag kommt es zu Sperrungen. Die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) empfiehlt, am Sonntag auf die Stadtautobahn A100 auszuweichen und zur Querung der Laufstrecke den Tiergarten-Tunnel (B96) und den Tunnel am Adenauerplatz zu nutzen.

Halbmarathon Berlin 2022: Wann geht's los?

Der Berliner Halbmarathon 2022 startet am Sonntag, 3. April 2022, um 9.30 Uhr mit dem Rennen der Inlineskater. Etwa 25 Minuten später gehen die Rollstuhlfahrer an den Start. Ab 10.05 Uhr beginnen die Läuferinnen und Läufer ihr Rennen in vier Startwellen. Die Startzeiten in der Übersicht:

9.30 Uhr: Inlineskating

9.55 Uhr: Rollstuhlfahrer und Handbiker

ab 10.05 Uhr: Läufer (in vier Startwellen). Die Einteilung richtet sich nach den Bestzeiten der Läufer, die bei der Registrierung angeben wurden. Die Schnellsten (Bestzeit unter 1:29:00) starten um 10.05, die Langsamsten (mehr als 2:14:01) ab 11.05 Uhr.

Wie kann man sich für den Halbmarathon 2022 in Berlin anmelden?

Die Anmeldung für den Berliner Halbmarathon 2022 ist geschlossen. Eine spontane Teilnahme ist nicht möglich. Bereits jetzt laufen die Vorbereitungen für den Halbmarathon im kommenden Jahr.

Wo startet der Halbmarathon 2022 in Berlin?

Der Start befindet sich auf der Straße des 17. Juni, zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule. Das Start-/Zielgebiet können aus Sicherheitsgründen nur Teilnehmer mit Startnummer und Teilnahmeband betreten. Das Teilnahmeband wird nach dem Status-Check auf der Halbmarathon Expo oder am Eingang zum Startgebiet umgelegt und darf bis zum Zieleinlauf nicht entfernt werden. Der Startbereich ist laut derzeitigen Angaben des Veranstalters ab 7.30 Uhr geöffnet. Für Begleitpersonen gibt es keinen Einlass zum Start-/Zielgebiet.

Welche Strecke wird beim Berliner Halbmarathon gelaufen?

Straße des 17. Juni – Ernst-Reuter-Platz – Otto-Suhr-Allee – Spandauer Damm (Gegenfahrbahn) – Schloßstraße – Kaiserdamm (Gegenfahrbahn) – Sophie-Charlotten-Straße – Wundtstraße – Neue Kantstraße – Kantstraße – Windscheidstraße – Droysenstraße – Nestorstraße – Kurfürstendamm (in Richtung Joachim-Friedrich-Straße) – WENDE (Kurfürstendamm/Johann-Sigismund-Straße) Kurfürstendamm – ab Nestorstraße (Gegenfahrbahn - nördliche Fahrbahn) – Tauentzienstraße (Gegenfahrbahn) – Wittenbergplatz (Gegenfahrbahn) - Kleiststraße (Gegenfahrbahn) – Nollendorfplatz (Gegenfahrbahn) – Bülowstraße (Gegenfahrbahn) - Potsdamer Straße – Potsdamer Platz – Leipziger Straße – Wilhelmstraße – Kochstraße – Friedrichstraße – Leipziger Straße (erst Gegenfahrbahn, ab Axel-Springer-Straße beidseitig) – Breite Straße (Gegenfahrbahn) – Schloßplatz – Werderscher Markt – Französische Straße– Markgrafenstraße – Mohrenstraße – Charlottenstraße – Französische Straße – Glinkastraße – Unter den Linden (Gegenfahrbahn) – Pariser Platz (Gegenfahrbahn) – Brandenburger Tor – Platz des 18. März – Straße des 17. Juni

Eine interaktive Karte der Strecke mit Kilometerangaben, Toiletten- und Verpflegungsstandorten finden Sie auf der Halbmarathon-Website.

Welche Sperrungen wird es in Berlin geben?

Die Aufbauarbeiten im Start- und Zielbereich beginnen laut Verkehrsinformationszentrale (VIZ) am Freitag, den 1. April, um 12 Uhr. Der Abbau wird voraussichtlich am Montag, 4. April, gegen 6 Uhr abgeschlossen sein.

Ab Freitag, den 1.4.2022, 12 Uhr bis Montag, den 4.4.2022, 6 Uhr

Vollsperrung Straße des 17. Juni zwischen Yitzhak-Rabin-Straße und Brandenburger Tor

Ab Freitag, den 1.4.2022, 18 Uhr bis Montag, den 4.4.2022, 6 Uhr

Vollsperrung Straße des 17. Juni zwischen Großer Stern und Brandenburger Tor

Vollsperrung Ebertstraße zwischen Behrenstraße (ausschließlich) und Scheidemannstraße (einschließlich)

Vollsperrung Yitzhak-Rabin-Straße, Heinrich-von-Gagern-Straße, Annemarie-Renger-Straße, Paul-Löbe-Allee

Ab Sonntag, den 3.4.2022, in der Zeit von 7-17.30 Uhr

Vollsperrung Unter den Linden zwischen Brandenburger Tor und Friedrichstraße

Der Beginn der Straßensperrung für die gesamte Strecke erfolgt gegen 8.15 Uhr, also 75 Minuten vor dem Start der Inline-Skater um 9.30 Uhr. Autos können die Laufstrecke nicht bzw. nur bei Freigabe durch die Verkehrsposten queren.

Während des Rennens ist das Queren auch für den Fuß- und Radverkehr nur eingeschränkt möglich. Ab ca. 14.45 Uhr werden die Sperrungen nach der Durchquerung der letzten Teilnehmer und der Streckenreinigung wieder freigegeben.

Halbmarathon Berlin 2022: Das sind die Durchgangszeiten

Foto: VIZ Berlin

Grafik vergrößern

Wer sind die Favoriten?

Am Sonntag werden zwei der schnellsten Halbmarathon-Läufer aller Zeiten an den Start gehen. Die Kenianerin Sheila Kiprotich Chepkirui wird als Favoritin im Rennen der Frauen gehandelt. Im Februar stellte sie bei einem Rennen in Ras al Khaimah ihre persönliche Bestzeit von 64:36 Minuten auf. Aktuell ist sie somit die sechstschnellste Halbmarathonläuferin aller Zeiten. Der bisherige Rekord der Frauen beim Berlin Marathon liegt bei 65:15 Minuten und wurde vergangenes Jahr von der Kenianerin Joyciline Jepkosgei aufgestellt.

Im Rennen der Männer gilt Abel Kipchumba als Favorit. Der Kenianer tritt am Sonntag zum ersten Mal in Berlin an, sein Ziel ist es, die aktuelle Streckenbestzeit von 58:42 Minuten zu unterbieten. Mit einer persönlichen Bestzeit von 58:07 Minuten könnte ihm das durchaus gelingen.

Neben den beiden Favoriten werden weitere hochkarätige Spitzensportler am Sonntag an den Start gehen. Unter anderem der deutsche Halbmarathon-Rekordhalter Amanal Petros. Im vergangenen Sommer lief er den Olympia-Marathon und wird nun zum zweiten Mal beim Berlin Halbmarathon antreten.

Was müssen Zuschauer wissen?

Halbmarathon-Fans am Berliner Gendarmenmarkt im vergangenen Jahr.

Foto: Reto Klar / Funke Foto Services

Zuschauer können sich entlang der S-Bahn-Strecke zwischen den Bahnhöfen Friedrichstraße und Charlottenburg orientieren. Weitere Optionen, verschiedene Punkte anzusteuern, bietet die U-Bahnlinie U2 zwischen Märkisches Museum und Sophie-Charlotte-Platz. Sinnvoll ist in diesen Fällen der Kauf einer Tages- oder 4-Fahrten-Karte.

Um Freunde, Bekannte oder Familienangehörige am Streckenrand anzufeuern, ist eine Vorabplanung sinnvoll. Die schnellsten Skater benötigen für die Halbmarathondistanz etwa 30 Minuten, die schnellsten Läufer kommen nach rund 60 Minuten ins Ziel.

Die VIZ weist darauf hin, dass ab Freitag, 1.4., ca. 21.45, bis Montag, 4.4., ca. 2 Uhr, die Ringbahnlinien S41/S42 zwischen Wedding und Landsberger Allee unterbrochen sind. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet. Auch die S2 fährt im genannten Zeitraum nicht zwischen Blankenfelde und Priesterweg und wird durch Busse ersetzt.

Außerdem ist die U-Bahnlinie U9 noch bis Montag, den 18.4., zwischen den Stationen Walther-Schreiber-Platz und Rathaus Steglitz unterbrochen. Fahrgäste können auf diesem Abschnitt die regulär fahrenden Buslinien nutzen.

Welche Corona-Regeln gelten beim Halbmarathon in Berlin?

Läufer über 18 Jahre müssen vollständig gegen Corona geimpft sein und zusätzlich eine Drittimpfung (Boosterimpfung) erhalten haben. Ebenfalls berechtigt sind alle, die im Zeitraum vom 3. Januar bis spätestens am 19. März 2022 ihre zweite Covid-Impfung erhalten haben. Personen über 18 Jahren, deren vollständige Impfung länger als drei Monate zurückliegt – also vor dem 3. Januar 2022 erfolgt ist, sind nur unter Bedingungen zugangs- bzw. startberechtigt. In diesem Fall muss zusätzlich beim Betreten der Expo (Startunterlagenabholung) und beim Start-/Zielgebiet jeweils ein negativer Schnelltest - nicht älter als 24 Stunden - von einem zertifizierten Testzentrum vorgezeigt werden. Weitere Corona-Regeln beim Berliner Halbmarathon finden Sie hier.

Sowohl auf der Halbmarathon Expo, auf dem Event-Gelände und im Start-Zielgebiet am Renntag gilt eine FFP2-Maskenpflicht. Nach dem Überqueren der Startlinie darf die Maske abgenommen werden. Läufer sollten außerdem weitestgehend Abstand halten.

Was muss man über die Halbmarathon Expo wissen?

Auf der Halbmarathon Expo bekommen die Läufer ihre Startunterlagen. Sie findet statt auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof, Platz der Luftbrücke 5, 12101 Berlin am Freitag, 1. April (11 bis 20 Uhr), und am Samstag, 2. April (9-18.30 Uhr). Startunterlagen, die nicht während der Öffnungszeiten abgeholt werden, verfallen ausnahmslos und können zu keinem anderen Zeitpunkt abgeholt werden.

Halbmarathon Berlin 2021: Fotos aus dem vergangenen Jahr

(Spitzen)Sport und Spaß: Das ist der 40. Berliner Halbmarathon. Foto: Reto Klar / Funke Foto Services

40. Berliner Halbmarathon: Runner an der Siegessäule. Foto: Reto Klar / Funke Foto Services

15.000 am Start: Der 40. Berliner Halbmarathon. Foto: Reto Klar / Funke Foto Services

Fans feuern die Läuferinnen und Läufer an. Foto: Reto Klar / Funke Foto Services

Läufer bahnen sich ihren Weg über den Asphalt. Foto: Reto Klar / Funke Foto Services



Fans am Gendarmenmarkt. Foto: Reto Klar / Funke Foto Services

Am Kurfürstendamm sorgt eine Percussiongruppe für Stimmung. Foto: Reto Klar / Funke Foto Services

Die Freude ist Kathrin Maurer (37) und Walter Glück (58) anzusehen. Er war mit einer Stunde und 30 Minuten nur neun Minuten vor seiner Freundin im Ziel. Foto: Charlotte Bauer

Gelassen beobachtet ein Vierbeiner die Runner auf der Straße des 17. Juni. Foto: Reto Klar / Funke Foto Services

Streckenposten kümmern sich um einen erschöpften Läufer. Foto: Reto Klar / Funke Foto Services



Trotz der Anstrengung können sich viele Läufer noch ein Lächeln abringen. Foto: Reto Klar / Funke Foto Services

„Weiter so!“, schallt es am Werderschen Markt. Cheerleader tanzen und feuern so die Läuferinnen und Läufer an. Foto: Charlotte Bauer

10.25 Uhr: Immer mehr Läuferinnen und Läufer passieren das Ziel nach mehr als 21 Kilometern. Foto: Charlotte Bauer

Sightseeing inklusive: Läufer am Potsdamer Platz Foto: Reto Klar / Funke Foto Services

Banner am Potsdamer Platz: Beim Halbmarathon in Berlin ist Abstand und Maske Pflicht. Foto: Reto Klar / Funke Foto Services



9.45 Uhr: Wasser, Apfelsaft und eine kalte Dusche für die Läufer zur Erfrischung. Eine Dreiviertelstunde sind sie schon gelaufen und haben etwa die Hälfte der Strecke geschafft. Foto: Charlotte Bauer

Kurz nach dem Start sind die Läuferinnen und Läufer noch frisch. Foto: Reto Klar / Funke Foto Services

Streckenposten beim 40. Berliner Halbmarathon. Foto: Reto Klar / Funke Foto Services

13 Minuten nach dem Start passieren Läuferinnen und Läufer die Otto-Suhr-Allee am Rathaus Charlottenburg. Foto: Andreas Gandzior

Um 9 Uhr fiel der Startschuss: Läufer auf der Straße des 17. Juni. Foto: Reto Klar / Funke Foto Services



Eine Percussiongruppe feuert die Sportlerinnen und Sportler auf der Otto-Suhr-Allee in Charlottenburg an. Foto: Andreas Gandzior

Während die ersten Inlineskater nur noch wenige Kilometer vom Ziel entfernt waren, starteten um 8.50 Uhr auch die Rollstuhlfahrer und Handbiker.

Um 8.25 Uhr starteten bereits Inlineskater. Alle Teilnehmer müssen getestet, geimpft oder genesen sein. Foto: Charlotte Bauer



