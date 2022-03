Grünen-Landesvorsitzende Schmidt mit Corona infiziert

Potsdam. Zwei Tage nach dem Landesparteitag der Grünen in Cottbus hat Co-Landeschefin Julia Schmidt bekannt gegeben, dass sie an Covid-19 erkrankt sei. "Ich hatte heute einen positiven Corona-Selbsttest & habe auch entsprechende Symptome", twitterte die 28-Jährige am Montagabend. Neben Schmidt hatten auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (beide Grüne) und der Grünen-Bundesvorsitzende Omid Nouripour an dem Landesparteitag teilgenommen, der in hybrider Form durchgeführt wurde. Zuerst hatten die "Potsdamer Neuesten Nachrichten" über die Erkrankung von Schmidt berichtet.

Zutritt zu dem Landesparteitag hatten nur Geimpfte und Genesene mit einem aktuellen negativen Corona-Test. Zudem galt eine durchgängige Maskenpflicht. Schmidt erklärte, sie sei am Samstag im Testzentrum negativ getestet worden und habe sich gut gefühlt.

