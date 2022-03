Die Umweltorganisation Fridays for Future will im Berliner Stadtzentrum für den Kohleausstieg demonstrieren. Anlass ist ein Urteil.

Teilnehmer der Klimademonstration von Fridays for Future in Berlin am 25. März (Archivbild).

Kohleausstieg Fridays for Future Berlin kündigt für heute Spontan-Demo an

Berlin. Die Klimaschutzorganisation Fridays for Future hat eine Spontandemonstration in Berlin angekündigt. Der Aufzug soll am Dienstagnachmittag ab 17 Uhr von der Gedächtniskirche in Charlottenburg zur Landesvertretung von Nordrhein-Westfalen an der Hiroshimastraße in Tiergarten führen.

Anlass ist das Urteil des Oberverwaltungsgerichts Münster zur Räumung des Dorfes Lützerath im Rheinland. Die Ortschaft darf für den Braunkohletagebau Garzweiler II abgebaggert werden.

"Kohleausstieg muss gesetzlich festgeschrieben werden"

Die Aktivisten kritisieren die Entscheidung des Gerichts in Hinblick auf die Kklimakrise. "Der Kohleausstieg bis 2030 muss jetzt gesetzlich festgeschrieben werden von Olaf Scholz (…) Die Zerstörung von Lützerath wäre ein klimapolitisches Desaster, denn indem wir hier weiter Kohle verfeuern, heizen wir die Klimakrise an und verstärken damit globale Ungerechtigkeiten“, sagte Clara Duvigneau von Fridays for Future in Berlin.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Fridays for Future - mehr zum Thema: