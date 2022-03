Berlins Lehrer streiken für kleinere Klassen

Berlin. Kurz vor den Osterferien, am 7. April, ruft die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) alle tarifbeschäftigten Lehrkräfte an den staatlichen Schulen zum ganztägigen Warnstreik auf. Die Gewerkschaft fordert den Abschluss eines Tarifvertrages zum Gesundheitsschutz, in dem die Klassengröße an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen verbindlich festgeschrieben wird.

„Durch eine Verkleinerung der Klassen reduziert sich die Arbeitsbelastung und trägt so zum Gesundheitsschutz der Lehrkräfte bei“, sagt Tom Erdmann, Vorsitzender der GEW Berlin. Und auch die Schülerinnen und Schüler würden von kleineren Klassen enorm profitieren. Dass die Klassengröße die wirksamste Stellschraube bei der Senkung der Arbeitsbelastung sei, habe eine umfangreiche Befragung unter angestellten Lehrkräften an Berliner Schulen gezeigt. Rund 68 Prozent der Befragten gab an, dass sie „große Lerngruppen“ als wichtigsten Belastungsfaktor wahrnehmen würden.

Aktuell liegt die Klassengröße in den Grundschulen bei 26 Kindern. Die GEW fordert, sie auf 19 zu begrenzen. Für die Jahrgangsstufe 7 nennt die Gewerkschaft eine Obergrenze von 21 Schülerinnen und Schülern und für die Jahrgangsstufe 8-13 sollte 24 nicht überschritten werden.

Grundsätzlich sei diese Forderung nach kleineren Klassen natürlich begrüßenswert, so Marcel Hopp, bildungspolitischer Sprecher der SPD. „Es hapert eher an der Umsetzung zum jetzigen Zeitpunkt“, so der Bildungspolitiker. „Diese Forderung müsste personell unterfüttert werden und das ist vor dem Hintergrund des bundesweiten Lehrkräftemangels einfach nicht möglich.“

In Berlin fehlen rund 500 Lehrer

Schon jetzt fehlen in Berlin rund 500 Lehrer. Bei einer Verkleinerung der Klassen, wie die GEW sie fordert, bräuchte Berlin Tausende Lehrer zusätzlich. Wo genau die plötzlich herkommen sollten, blieb unklar. Es könne sein, dass einige Lehrer, die aktuell aus Belastungsgründen in Teilzeit arbeiten würden, bei einer Verkleinerung der Klassen ihr Lehrdeputat erhöhen würden, mutmaßte Anne Albers, Leiterin des Vorstandsbereichs Beamten-, Angestellten- und Tarifpolitik der GEW Berlin. „Aber vor allem müssten viel mehr Lehrer ausgebildet werden“, so Albers.

Aus der Senatsverwaltung für Finanzen hieß es, dass man das Anliegen des Tarifvertrags Gesundheitsschutz bereits im November 2021 in die Tarifgemeinschaft der Länder (TdL) eingebracht habe, es sei aber abgelehnt worden. „Die Senatsverwaltung für Finanzen hat darum kein Mandat, für das Land Berlin entsprechende Tarifverhandlungen mit der GEW zu führen. Dies hat Senator Wesener in einem Schreiben von voriger Woche mitgeteilt“, so Sprecher Frederik Bombosch.

Dieses Schreiben sei bis jetzt bei der GEW allerdings nicht angekommen, so Erdmann. „Aber von der ablehnenden Haltung sind wir nicht überrascht. Wir wollen den Druck jetzt erhöhen, damit Berlin die TdL überzeugt, mit uns Tarifverhandlungen führen zu dürfen.“