Berlin scheitert bei Verlängerung der Maskenpflicht

Berlin. Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) unterstützt die Forderung mehrerer Bundesländer, die Corona-Maßnahmen erneut um einen Monat zu verlängern. Aus epidemiologischer Sicht sei das Tragen von Masken weiter sinnvoll, sagte Gote am Montag im Gesundheitsausschuss. Berlin schloss sich deshalb dem Antrag mehrerer Bundesländer an, vom Bundestag eine entsprechende Ausnahmeregelung zu treffen.

Gleichzeitig forderte Gote vom Bund, die Kriterien für eine mögliche Hotspot-Regelung zu konkretisieren. Es sei derzeit unklar, unter welchen Voraussetzungen Berlin konkrete Maßnahmen fortführen könne. Die vom Bund vorgelegten Angaben dazu seien schwammig und kaum praktikabel. Auch sei weiter unklar, ob Berlin bei einer Hotspot-Regelung als Einheitsgemeinde gelte oder nicht.

Forderung erhielt keine Mehrheit

Auf einer Sondersitzung der Gesundheitsminister am Montag erhielt die Forderung keine Mehrheit. Sechs Länder, darunter Berlin, stimmten für die Verlängerung der Maßnahmen bis zum Mai, sechs stimmten dagegen, vier enthielten sich. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte zuvor den Antrag als unerheblich zurückgewiesen. Eine entsprechende Verlängerung der Maßnahmen kann nur vom Bundestag vorgenommen werden. Das ist jedoch gegenwärtig nicht geplant.

Gleichzeitig appellierte Lauterbach an die großen Einzelhandelsketten, freiwillig weiter auf die Maskenpflicht in ihren Einkaufsmärkten zu setzen. Er selbst spricht sich seit Längerem für eine Verlängerung der gegenwärtigen Maßnahmen aus, konnte sich damit aber in der Bundesregierung nicht durchsetzen. Lauterbach sagte am Montag den Bundesländern zu, die Kriterien für die Hotspot-Regelung zu schärfen. Dazu sollen konkrete Quoten für die Krankenhausbelegung zählen.

Damit laufen alle Corona-Maßnahmen voraussichtlich zum 1. April aus. Sollten die Infektionslage und die Krankheitsquote weiter steigen, wie derzeit befürchtet wird, müssten neue Beschränkungen dann zu einem späteren Zeitpunkt wieder eingeführt werden. Berlin befürchtet, dass die Umsetzung dann allerdings deutlich schwieriger sein werde, als die Maßnahmen jetzt zu verlängern.