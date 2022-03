Berliner Senat: 330 Millionen Euro für Wirtschaft und Kultur

Der Senat will Branchen helfen, Corona hinter sich zu lassen. Dafür müssten Anträge unbürokratisch gestellt werden können, so die IHK.

Berlin. Mit viel Geld will Berlins Landesregierung der Wirtschaft und Kulturschaffenden unter die Arme greifen, damit betroffene Branchen den vor der Pandemie eingeschlagenen Wachstumspfad fortsetzen können. Insgesamt sollen rund 330 Millionen Euro öffentliches Geld zur Verfügung gestellt werden, sagte Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) am Montag bei der Präsentation der Programme „Neustart Wirtschaft“ und „Neustart Kultur“.

Die Mittel sollen vor allem in besonders von Corona in Mitleidenschaft gezogenen Branchen fließen, so Giffey. Als Beispiele nannte sie die Hotellerie und Gastronomie sowie die Messe- und Veranstaltungswirtschaft und die Kultur. „Das sind die Branchen, die jetzt dringend einen Schub brauchen, damit sich unsere Stadt weiter gut entwickelt“, sagte Giffey. 290 Millionen Euro sollen dabei der Wirtschaft zugute kommen. Die verbleibenden 40 Millionen Euro gehen an private Kulturbetriebe wie Clubs und Diskotheken. Die neuen Mittel stehen allerdings noch unter Haushaltsvorbehalt. Das letzte Wort hat also das Abgeordnetenhaus.

Investitionsbonus: 35 Prozent Förderung sind für Unternehmen möglich

Herzstück des Programms ist der Berliner Investitionsbonus, mit dem Investitionsanreize für kleine und mittlere Unternehmen gesetzt werden sollen. Allein dafür stehen rund 140 Millionen zur Verfügung. Anträge könnten laut Wirtschaftssenator Stephan Schwarz (parteilos, für SPD) ab dem 7. April über die Internetseite der Investitionsbank Berlin (IBB) gestellt werden. Ausgleichen solle das Fördergeld vor allem den Verlust von Eigenkapital bei vielen Firmen. Dies sei während der Pandemie aufgezehrt worden, so Schwarz.

Bei Investitionen in Ansiedlungen, Erweiterungen, Transformation und Diversifizierung könnten Schwarz zufolge bis zu 30 Prozent der Summe subventioniert werden. Zusätzlich sei ein Nachhaltigkeitsbonus in Höhe von weiteren fünf Prozent möglich, so der Wirtschaftssenator. Er hoffe, dass die Förderung Investitionen in Branchen ermöglich, bei denen sie zuvor nicht machbar erschienen, sagte Schwarz weiter. Die Investitionsförderung ist Teil von insgesamt 30 Maßnahmen die Teil der „Neustart“-Programme sind. Darin sind aber auch Hilfen enthalten – wie etwa die Digitalprämie oder der Kongressfonds – mit denen der Senat bereits während der Pandemie unterstützt hatte. Schwarz betonte, dass der Großteil der Programme neue Formate seien.

FDP sieht Etikettenschwindel

Die Wirtschaftsverwaltung hatte bereits im Frühjahr des vergangenen Jahres das Programm „Berlin Invest“ erarbeitet. Auch darin war neben der Förderung von Investitionsvorhaben ein Nachhaltigkeitsbonus verankert. Nachdem vom Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses im Mai 2021 gut 30 Millionen dafür freigegeben wurden, ging das Programm allerdings nie an den Start. Schwarz räumte auf Morgenpost-Nachfrage ein, dass diese Mittel nun Teil des neuen Programms seien.

Die FDP sieht deswegen einen Etikettenschwindel und ist auch insgesamt von den „Neustart“-Hilfen wenig angetan. „Wer hoffte, dass Wirtschaftssenator Schwarz neue Akzente in einer wirtschaftsskeptischen rot-grün-roten Koalition setzen könnte, erlebte mit dem heute vorgestellten Programm eine herbe Enttäuschung. Denn eigentlich wurde nur eine alte Bekannte unter neuem Namen präsentiert: ,Berlin Invest’ heißt jetzt ,Neustart Berlin’“, sagte der Fraktionsvorsitzende Sebastian Czaja.

„Gute Arbeit“: Um Förderungen zu erhalten, müssen Unternehmen Tarifverträge anwenden

Gleichzeitig befürchtet der Oppositionspolitiker Hürden bei der Beantragung der Hilfen für Unternehmen. Es gebe einen „Wust an Vorschriften“, sagte Czaja und verwies auf die Digitalprämie, bei Firmen nur dann Geld erhielten, wenn sie ihre Beschäftigten nach dem geltenden Landesmindestlohns Berlins vergüteten. Gut sei, dass der Senat darauf bei dem Programm „InvestitionsBonus“ verzichtet habe. Die konkrete Ausgestaltung des Programms liegt allerdings nicht vor. Eine entsprechende Förderrichtlinie soll er in den kommenden Wochen formuliert werden.

Doch gänzlich ohne Bedingungen wird es auch beim Neustart nicht gehen: Besonders freue es ihn, dass bei dem Programm tarifliche Bezahlung als Voraussetzung für die Förderung festgeschrieben werden konnte, sagte der Sprecher für Arbeit und Wirtschaft der Linken, Damiano Valgolio. „Das bedeutet, die geförderten Unternehmen müssen alle ihre Beschäftigten nach der jeweils passenden Entgeltgruppe des Tarifvertrages der Branche bezahlen“, so Valgolio. Erstmals sei bei einem Wirtschaftsförderprogramm nicht nur Lohnuntergrenzen eingezogen, sondern die Anwendung der kompletten Tarifverträge mit allen Entgeltgruppen festgeschrieben. „Das ist ein großer Schritt bei der Durchsetzung von Tarifverträgen in Berlin“, erklärte er.

Dehoga-Präsident sieht neues Miteinander zwischen Wirtschaft und Politik

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) nannte das Neustart-Programm einen „richtigen und wichtigen Schritt“. Es gehe darum, den Wirtschaftsstandort Berlin zukunfts- und krisenfest zu machen, sagte IHK-Präsident Daniel-Jan Girl. Die Programme würden aber nur funktionieren nur, wenn im nächsten Schritt auch die Anträge unternehmensnah und unbürokratisch gestellt werden könnten, mahnte er an.

Der Senat hatte die Neustart-Hilfen gemeinsam mit den betroffenen Branchen entwickelt. Der Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) in Berlin, Christian Andresen, sah deswegen auch in der Art und Weise einen Neustart zwischen Wirtschaft und Politik. Der Senat habe zugehört und verstanden, was die Unternehmen benötigten, sagte Andresen. Auch die Vorsitzende der Berliner Clubcomission, Pamela Schobeß, begrüßte die weitere Unterstützung. Nach den erste Öffnungen habe ihre Branche noch „extreme Anlaufschwierigkeiten“. Viele Menschen seien zurückhaltend und würden größere Veranstaltungen meiden, sagte sie.