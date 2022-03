Senat will schneller Radwege und Busspuren einrichten

Der Senat will die Einrichtung von Radwegen und Busspuren deutlich beschleunigen. Dazu schließt der Senat Kooperationen mit Bezirken, stellt Personal aus den Tiefbauämtern zur Verfügung und richtet mit den Bezirken und der Radinfrastrukturgesellschaft InfraVelo eine gemeinsame Projekteinheit ein. Das kündigte Verkehrssenatorin Bettina Jarasch am Montag an.

„Wir konzentrieren uns dabei auf Strecken, bei denen keine großen baulichen Maßnahmen notwendig sind“, sagte Jarasch. So soll die Umsetzung schneller als bislang erfolgen. Neun Bezirke haben nach Angaben Jaraschs ihre Zusammenarbeit bereits zugesagt, lediglich Spandau, Pankow und Lichtenberg verzichten auf die Hilfe des Senats.

Fünf neue Radwege und neun Busspuren in den kommenden Wochen

In den kommenden Wochen sollen so fünf neue Radwege und neun Busspuren eingerichtet werden. Radwege sollen in der Tempelhofer Boelckestraße, am Steglitzer Damm, in der Allee der Kosmonauten in Marzahn-Hellersdorf, in der Berliner Straße in Charlottenburg-Wilmersdorf und in der Schöneberger Grunewaldstraße entstehen.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

In Charlottenburg-Wilmersdorf werden Busspuren in der Hubertusallee, am Kurt-Schumacher- und Spandauer Damm, in Neukölln am Britzer Damm, der Ringslebenstraße, in Spandau am Brunsbüttler Damm und in Tempelhof-Schöneberg an der Hildburghauser Straße eingerichtet.