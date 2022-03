Märkisch-Oderland Brandanschlag auf Signalkasten an S-Bahnhof in Strausberg

Strausberg. Unbekannte Täter haben nach Angaben der Polizei einen Brandanschlag auf einen Signalkasten am S-Bahnhof Hegermühle in Strausberg verübt. Der Brand habe am frühen Sonntagmorgen von Mitarbeitern der Bahnsicherheit schnell gelöscht werden können, teilte die Polizeidirektion Ost mit. Daher sei der S-Bahn-Betrieb nur kurzzeitig beeinträchtigt gewesen. Ein technischer Defekt sei ausgeschlossen, weil der Brand augenscheinlich außerhalb des Signalkastens entstanden sei. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

