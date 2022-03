"Sonderzug Ukraine Ankunft 10.40" steht auf einem Schild am Bahnsteig.

Ukraine-Krieg Vier weitere Sonderzüge aus Breslau am Drehkreuz Cottbus

Cottbus. Am neuen Drehkreuz der Bahn für Flüchtlinge sind am Samstag rund 200 Flüchtlinge mit zwei Sonderzügen aus Wrocław (Breslau) angekommen. Bis auf wenige Ausnahme seien die Menschen nach einer kurzen Verpflegung weitergereist, berichtete der Sprecher des Innenministeriums, Martin Burmeister, auf Anfrage. Für den Sonntag würden zwei weitere Sonderzüge erwartet, sagte er. Wie viele Flüchtlinge in diesen Zügen sein werden, sei noch nicht abzuschätzen.

Für eine Bewertung des Drehkreuzes sei es noch zu früh, sagte Burmeister. "Nach den ersten Tagen lässt sich aber sagen, dass die Versorgung und Weiterleitung in Cottbus bisher sehr gut funktioniert", meinte er. "Es bedarf allerdings noch einer besseren Koordination der Zuführung von Kriegsflüchtlingen aus Polen." Daran werde von allen beteiligten Seiten gearbeitet.

In der Erstaufnahme Eisenhüttenstadt seien bis Sonntag 172 Zugänge registriert worden, berichtete Burmeister. Für das gesamte Wochenende würden dort 250 bis 300 Flüchtlinge erwartet. Nach Angaben des Innenministeriums waren bis Freitag in den Einrichtungen der Zentralen Ausländerbehörde seit Jahresanfang 3530 Zugänge aus der Ukraine erfasst worden.

Hinzu kamen bis Freitag gut 14.300 Kriegsflüchtlinge, die sich bei den Sozialämtern gemeldet hatten. Da die Anreise und Aufnahme überwiegend auf privater oder ehrenamtlicher Initiative erfolgten, dürfe die tatsächliche Zahl der angekommenen Kriegsflüchtlinge deutlich höher liegen, erklärte das Sozialministerium.