Berlin-Konzert: Gentleman live 2022 – Was Fans wissen müssen

Der Musiker Gentleman kommt am 12. Mai 2022 für ein Konzert nach Berlin. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Termin.

Konzert: Gentleman spielt am 12. Mai 2022 in Berlin.

Columbiahalle Gentleman live in Berlin 2022 – Was Fans wissen müssen

Gentleman ist zurück: Der deutsche Reggae-Star wird mit seiner Band im Frühjahr 2022 auf große Tournee gehen und im Rahmen seiner "Blaue Stunde"-Tour am 12. Mai 2022 für ein Konzert in die Hauptstadt kommen. Mit im Gepäck hat der in Osnabrück geborene Musiker Songs aus seinem aktuellen Album "Blaue Stunde", das im November 2020 erschien, sowie eine Auswahl seiner bekanntesten Hits wie "Superior", "Intoxication" und "Ovaload".

Kaum ein deutscher Musiker hat es geschafft, das jamaikanische Lebensgefühl in seinem Sound so authentisch einzufangen wie der als Gentleman bekannte Musiker Tilmann Otto. Mit "Blaue Stunde" veröffentlichte er erstmals in seiner mehr als 20-jährigen Karriere ein deutschsprachiges Album. Fans dürfen sich in Berlin auf viele neue Songs des eloquenten Songwriters freuen.

Corona: Ursprünglicher Termin musste verschoben werden

Das Berlin-Konzert war ursprünglich für den 1. Oktober 2020 geplant gewesen und wurde zwischenzeitlich auf den 26. Mai 2021 und den 17. November 2021 verschoben. Weil auch diese Termine nicht stattfinden konnten, ist der neue Termin des Konzerts der 12. Mai 2022.

Behalten die Tickets ihre Gültigkeit?

Ganz klar – ja. Auf der Veranstalterseite heißt es hierzu: "Bereits gekaufte Tickets behalten Ihre Gültigkeit."

Wo wird Gentleman in Berlin spielen?

Das Konzert findet in der Columbiahalle Berlin (Columbiadamm 13-21, 10965 Berlin) statt. Seit 1998 ist die Columbiahalle in der Berliner Kulturlandschaft als vielseitige Veranstaltungshalle etabliert. Die Multifunktionshalle hat eine Kapazität für 3500 Zuschauer und liegt im Berliner Bezirk Tempelhof, nordwestlich des Tempelhofer Feldes, direkt an der Grenze zum Bezirk Kreuzberg.

Gibt es noch Tickets für die Show?

Ja, für das Berlin-Konzert von Gentleman in der Columbiahalle sind noch Karten erhältlich. Fans sollten sich allerdings beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 40 Euro zzgl. Gebühren).

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Donnerstag (12. Mai 2022) um 18.30 Uhr. Die Show beginnt gegen 20 Uhr.

Welche Songs wird Gentleman in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei seinem Konzert in der Columbiahalle davon abweichen, aber diese Songs spielte Gentleman bei seinem Auftritt im Juli 2020 in Köln:

Uprising Don't Do It Fire Ago Bun Dem Jah Ina Yuh Life Ich glaub an mehr Tranquility Intoxication To the Top Motivation Ovaload Leave Us Alone

Zugabe:

Superior Redemption Song

Wie komme ich hin?

Im Umfeld der Columbiahalle sind so gut wie keine Parkplätze im öffentlichen Parkraum vorhanden. Empfehlenswert ist die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das Columbiahalle liegt zentral an der Grenze der Bezirke Kreuzberg und Tempelhof und ist mit der BVG gut zu erreichen: U 6: Haltestelle Platz der Luftbrücke; Bus 119: Haltestelle Flughafen Tempelhof; Bus 104 sowie 248: Haltestelle Friesenstraße. Von dort aus ist die Halle in wenigen Minuten fußläufig erreichbar.

Gibt es ein Hygienekonzept in der Columbiahalle?

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der aktuellen gesetzlichen Vorschriften statt: Die jeweiligen Veranstalterinnen und Veranstalter tragen Sorge, dass die Hygienemaßnahmen stets überwacht und eingehalten werden.

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zu den Veranstaltungen in der Columbiahalle

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Ist die Columbiahalle barrierefrei?

Ja, ist sie. Der Einlass wird über den Hof ermöglicht. In Bühnennähe gibt es ein seperates Rollstuhlplateau Ein behindertengerechtes WC ist vorhanden. Weitere Informationen zu den Einlassbestimmungen in der Columbiahalle finden Sie unter columbiahalle.berlin/de.

Gentleman live in der Columbiahalle, Donnerstag, 12. Mai 2022, Einlass gegen 18.30 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Columbiahalle, Columbiadamm 13-21, 10965 Berlin.