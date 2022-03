Konzert: Dadi Freyr live in Berlin 2022 – Was Fans wissen müssen

Astra Kulturhaus Dadi Freyr live in Berlin 2022 – Was Fans wissen müssen

Dadi Freyr ist zurück: Im Frühjahr 2022 geht der isländischer Electro-Musiker und Sänger mit seiner Band auf Tour und kommt am 7. Mai für einen Auftritt nach Berlin. Im Gepäck hat Dadi Freyr Songs aus seinem 2019 erschienenen Studioalbum "& Co" sowie eine Auswahl seiner beliebtesten Hits wie "Think About Things", "10 Years" und "Somebody Else Now".

Dadi Freyr wohnt seit 2014 in Berlin. Nach der Absage des Eurovision Song Contest 2020 vertrat er 2021 sein Land und erreichte mit seinem Lied "10 Years" den vierten Platz. Fans dürfen sich in Berlin auf einen exklusiven Liveauftritt des Isländers freuen – mit all seinen Hits und persönlichen Lieblingsliedern.

Wo wird Dadi Freyr auftreten?

Das Konzert wird im Astra Kulturhaus (Revaler Str. 99, 10245 Berlin) stattfinden. Die Location gehört zum kleinen Imperium der "Lido"-Macher. Früher war das Gebäude die Kantine und das Kulturhaus des Reichsbahnausbesserungswerks (RAW). Inzwischen ist das Astra Kulturhaus dank Holzfußboden und Martin-Audio-Line-Array-Musikanlage für seinen spitzenmäßigen Sound bekannt und fasst etwa 1500 Besucher.

Gibt es noch Tickets für das Konzert?

Nein, das Berlin-Konzert von Dadi Freyr im Astra ist ausverkauft. Auf der Internetseite der Veranstalter können derzeit leider keine regulären Karten mehr im Vorverkauf erworben werden und es findet sich der Hinweis, dass es keine Tickets an der Abendkasse geben wird.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Sonnabend (7. Mai 2022) um 19.00 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 20.00 Uhr.

Welche Songs wird Dadi Freyr in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei seinem Konzert im Astra davon abweichen, aber diese Songs spielte Dadi Freyr bei seinem Auftritt im November 2021 in London:

Lag sem ég gerði Where We Wanna Be Hvað með það Kemur Þér ekki við Skiptir ekki máli Clear My Head Somebody Else Now Chicken Dance Feel the Love 10 Years Næsta skref Something Magical Think About Things It Feels So Good Endurtaka mig

Wie komme ich zum Astra Kulturhaus?

Das Astra Kulturhaus ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben der S-Bahn Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn Linie U1 und U3 auch Busse der Linien 248, 300 und N1 sowie die Tram Linien M10 und M13. Das Kulturhaus (Revaler Str. 99) befindet sich nördlich der Warschauer Brücke ca. 300 Meter Fußweg vom Bahnhof entfernt. Da es auf dem Gelände des Astra Kulturhaus keine Parkplätze gibt, empfiehlt sich die Anfahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.

Gibt es ein Hygienekonzept für das Astra Kulturhaus?

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der aktuellen gesetzlichen Vorschriften statt: Die jeweiligen Veranstalterinnen und Veranstalter tragen Sorge, dass die Hygienemaßnahmen stets überwacht und eingehalten werden.

Hier finden sie die aktuellen Veranstaltungshinweise für das Astra Kulturhaus.

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Dadi Freyr live im Astra Berlin, Sonnabend, 7. Mai 2022; Einlass ab 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Revaler Str. 99, 10245 Berlin (Friedrichshain-Kreuzberg)