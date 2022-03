Konzert: Cro spielt am 8. und 9. Mai 2022 zwei Konzerte in Berlin.

Verti Music Hall Cro live in Berlin 2022 – Was Fans wissen müssen

Das Warten hat ein Ende: Der Rapper Cro geht 2022 mit seinem neuen Album "trip" auf große Deutschland-Tournee und kommt im Rahmen seiner "trip is (a)live"-Tour am 8. und 9. Mai 2022 für zwei Konzerte in die Hauptstadt. Mit im Gepäck hat der Baden-Württemberger Musiker nicht nur Songs seines aktuellen Albums, sondern auch eine Auswahl seiner beliebtesten Hits wie "Bad Chick", "Einmal um die Welt" und "Easy".

Carlo Waibels Musikkarriere begann bereits 2006 als er noch unter dem Pseudonym Lyr1c erste Mixtapes veröffentlichte. 2011 wurde der Rapper dann als Cro bei dem Label Chimperator unter Vertrag genommen. Mit seinen bisher veröffentlichten Alben "Raop", "Melodie" und "tru." brach er Rekorde. Insgesamt verkaufte er mehr als 4,1 Millionen Tonträger und gewann zahlreiche Auszeichnungen. Fans dürfen sich in Berlin auf eine exklusive Show des Ausnahmetalents freuen.

Wo wird Cro auftreten?

Die Konzerte werden in der Verti Music Hall am Mercedes-Platz (Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin) stattfinden.

Gibt es noch Tickets für das Konzert?

Ja und nein, das Konzert am Sonntag ist bereits ausverkauft. Für die Zusatzshow am Montag (29. April) sind noch Karten erhältlich. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 51,74 Euro zzgl. Gebühren).

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Sonntag und Montag (8. und 9. Mai 2022) jeweils um 18.00 Uhr. Die Konzerte beginnen an beiden Abenden jeweils gegen 19.30 Uhr.

Welche Songs wird Cro in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei seinem Konzert in der Verti Music Hall davon abweichen, aber diese Songs spielte Cro bei seinem Auftritt 2019 in Bochum:

Easy Hi Kids Kein Benz hi fake you. noch da Bad Chick Einmal um die Welt Allein my life Traum Bye Bye oneway 1975 kapitel 1 Victoria's Secret 2kx todas Meine Gang 5 Minuten unendlichkeit

Wie komme ich zur Verti Music Hall?

Die Verti Music Hall am Mercedes Platz ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben der S-Bahn Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram Linien M10 und M13. An Wochentagen fährt die U-Bahn normalerweise bis etwa 0.30 Uhr, die letzte S-Bahn gegen 1.30 Uhr. Anschließend sind auf der Strecke Nachtbusse im Einsatz. Für Autofahrer befindet sich in der Helen-Ernst-Straße ein Parkhaus. Folgen Sie auf der Mühlenstraße einfach der Ausschilderung "Parkhaus Arena".

Gibt es ein Hygienekonzept in der Verti Music Hall?

Die Verti Music Hall hat im Zuge der Covid-Pandemie eine Reihe von Präventivmaßnahmen eingeführt. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig vor dem Besuch über die aktuellen Hygieneregeln

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zum Hygienekonzept der Verti Music Hall

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Was muss ich beim Einlass beachten?

Nur Taschen, die kleiner als das Format DIN A4 (21,0 x 29,7 cm) sind, dürfen mitgebracht werden. Für Taschen und Rucksäcke, die unter das Verbot fallen, gibt es an der Verti Music Hall begrenzte Aufbewahrungsmöglichkeiten. Für die Aufbewahrung von Taschen und Rucksäcken wird eine Gebühr von 5 Euro fällig. Bei der Einlasskontrolle in der Verti Music Hall gibt es Durchgangs-Metalldetektoren, wie man sie von Flughäfen kennt. Tablets, Laptops / Notebooks, Stative und Selfie-Sticks dürfen nicht mit.

Hier finden Sie die generellen Hinweise zum Einlass in der Verti Music Hall.

Cro live in der Verti Music Hall, Sonntag, 8. Mai 2022, Zusatzshow am Montag, 9. Mai 2022, Einlass jeweils 18.00 Uhr; Konzertbeginn jeweils gegen 19.30 Uhr; Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.