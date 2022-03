Viktoria Berlin nach 2:0 gegen CFC Hertha 06 im Pokalfinale

Berlin. Der zuletzt strauchelnde Fußball-Drittligist Viktoria Berlin ist im Berliner Landespokal seiner Favoritenrolle gerecht geworden und ins Finale eingezogen. Mit 2:0 (0:0) schlug Viktoria im Halbfinale den Oberligisten CFC Hertha 06 am Samstagnachmittag auf der Hans-Rosenthal-Sportanlage am Kühler Weg. Stürmer Soufian Benyamina per Elfmeter (59. Minute) und Mittelfeldspieler Lukas Pinckert (65.) entschieden die Partie in der zweiten Halbzeit mit ihren Treffern für das Team von Trainer Farat Toku. Bei Hertha 06 sah Kemal Atici (79.) einen Platzverweis.

Es war ein seltenes Erfolgserlebnis für Viktoria. In der 3. Liga konnte der Aufsteiger in diesem Jahr noch kein Spiel gewinnen und steht auf Platz 16. Viktoria trifft im Finale auf den Sieger des zweiten Halbfinals zwischen dem Berliner AK und der VSG Altglienicke (Sonntag, 14.00 Uhr).

© dpa-infocom, dpa:220326-99-682453/2