Feuer: LKA ermittelt wegen Verdachts auf Brandstiftung

Berlin. Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Neukölln mit mehreren Verletzten ermittelt das Landeskriminalamt wegen des Verdachts auf Brandstiftung. Das Feuer war am Freitagabend im Treppenhaus des Wohnhauses ausgebrochen, wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte. Demnach soll ein elektrischer Rollstuhl im Erdgeschoss des Gebäudes in der Karl-Marx-Straße in Brand geraten sein. Auch in zwei weiteren nahe gelegenen Häusern waren kurz davor und kurz danach Feuer ausgebrochen, verletzt wurde dort aber niemand.

Laut Feuerwehr-Angaben war bei dem größten Brand ein Mensch aus dem ersten oder zweiten Stock gesprungen und hatte sich dabei lebensgefährlich verletzt. Der Polizei lagen am Nachmittag dazu zunächst keine Informationen vor. Einem Sprecher zufolge hätten acht Menschen Rauchgasvergiftungen erlitten, vier von ihnen hätten im Krankenhaus behandelt werden müssen.

Laut Polizei bemerkte ein 38 Jahre alter Mann das Feuer beim Vorbeifahren in seinem Lieferwagen und stellte das Auto vor das Gebäude, damit Menschen aus dem ersten Stock über das Dach in Sicherheit klettern konnten. Einsatzkräfte hätten Wohnungen aufbrechen müssen, um Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Haus zu holen, hieß es.

Noch während des Einsatzes habe es in einem weiteren Hausflur eines nahegelegenen Mehrfamilienhauses gebrannt, teilte die Polizei weiter mit. Anwohner sollen dort noch vor Eintreffen der Feuerwehr brennende Kinderwagen gelöscht haben. Verletzt wurde niemand. Etwa eine Stunde vor diesen beiden Einsätzen löschten Feuerwehrleute zudem eine brennende Mülltonne im Innenhof eines Hauses. In allen drei Fällen ermittelt inzwischen das Brandkommissariat beim Landeskriminalamt.

