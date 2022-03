Grünen-Landeschefin fordert Ausbau der erneuerbaren Energien

Cottbus. Die Co-Vorsitzende der Brandenburger Grünen, Julia Schmidt, hat angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine einen schnellen Ausbau der erneuerbaren Energien gefordert. Die Versäumnisse der großen Koalition im Bund hätten Deutschland bei der Energieversorgung mit fossilen Rohstoffen in eine fatale Abhängigkeit von Despoten wie Russlands Staatschef Wladimir Putin gebracht, sagte Schmidt am Samstag auf dem Landesparteitag der Grünen in Cottbus. Bei den Importen betrage der Anteil des russischen Gases 55 Prozent und beim Erdöl 35 Prozent. "Mit den Importen von russischem Gas und Öl finanzieren wir Putins Krieg!", mahnte Schmidt.

Die rund 100 Delegierten wollen am Nachmittag über einen Antrag des Landesvorstands zum Thema Energie beraten. Darin wird eine Versorgung in Brandenburg mit 100 Prozent erneuerbaren Energien bis 2030 gefordert. Bis zum Jahr 2035 soll Brandenburg klimaneutral sein.

