500 ukrainische Kinder besuchen bereits Berliner Schulen

Berlin. Vor einer Woche startete am Weddinger Lessing-Gymnasium mit fünf Schülern eine der ersten Willkommensklassen Berlins (wir berichteten). Mittlerweile lernen hier bereits 13 ukrainische Jungen und Mädchen zwischen elf und 17 Jahren zusammen Deutsch, Englisch, Sport und Musik. Nach den Osterferien kommen weitere Fächer hinzu. Über den genauen Ablauf wollten sich auch Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) und die Berliner Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse (SPD) informieren. Sie statteten der Klasse am Freitag einen Besuch ab.

Ein bisschen schüchtern blickten die Kinder auf die beiden Politikerinnen, die im Klassenzimmer den Platz vor dem Smart Board eingenommen hatten, an dem eben noch die Englischlehrerin stand. „Ihr habt in den vergangenen Wochen einiges durchgemacht, und ich wünsche mir, dass ihr hier schnell ein bisschen Normalität findet“, sagte Ministerin Stark-Watzinger. Auch wenn sie verstehen könne, dass die Geflüchteten den starken Wunsch hätten, schnell in ihre Heimat zurückzukehren, sei die Integration in das deutsche Schulsystem sehr wichtig. Willkommensklassen seien da ein möglicher Weg, es könne aber auch andere geben. „Ich bin froh, dass ihr hier seid“, sagte die FDP-Politikerin zu den Schülerinnen und Schülern, „und ich bin mir sicher, dass auch wir von euch etwas lernen werden, zum Beispiel, wenn es um digitalen Unterricht geht, da ist die Ukraine ja sehr weit.“

Ein Netz mit Bällen als kleines Geschenk

Auch Bildungssenatorin Busse unterhielt sich mit den Kindern. Sie fragte sie, wie es ihnen gehe und wo sie in Berlin untergekommen seien. „Die meisten sagten mir, dass sie bei Freunden oder Verwandten leben“, so Busse. Auch ein kleines Geschenk hatte sie für die Klasse dabei: ein Netz mit Bällen für verschiedenen Spiele. Die 14-jährige Juliana freute sich darüber sehr. „Die Atmosphäre ist so freundlich, und es macht mir Spaß, jetzt auch Deutsch zu lernen“, sagte sie. „Ich bin erst seit zwei Tagen in der Klasse, aber ich bin sehr glücklich.“ Wenn sie sich etwas wünschen dürfte, wäre es mehr Musik, so die Schülerin. Und vielleicht die Möglichkeit, mal als DJ aufzutreten. „Ich mache elektronische Musik und bin der jüngste DJ der Ukraine“, verriet sie.

Schulleiter Michael Wüstenberg sagte dem Mädchen für diese Vorhaben direkt Unterstützung zu: „Da finden wir bestimmt eine Möglichkeit.“ Ihm war es es wichtig, dass seine Schule möglichst schnell auf die aktuelle Situation reagiert und eine Willkommensklasse ermöglicht. „Natürlich ist so etwas mit ein bisschen Vorlauf einfacher. Aber die Kinder sind ja jetzt nun mal da“, sagte er, „außerdem war die Unterstützung aus dem Kollegium sofort sehr groß.“

Die Klassenleitung hat spontan Arben Veselaj-Renaku übernommen, die am Lessing-Gymnasium Deutsch und Religion unterrichtet. Sie hat ihre Wurzeln im Kosovo und in Albanien, und auch ihre Familie ist einst nach Deutschland geflohen, damals wegen des Balkan-Kriegs, wie sie erzählte. Sie möchte den Kindern ein gutes Ankommen ermöglichen und „auch etwas zurückgeben“, sagte sie.

Mehr als 300 Lehrerinnen haben sich bereits beworben

Die ersten deutschen Wörter könnten die Kinder bereits jetzt nach diesen wenigen Tagen. „Ziel ist es, die Kinder möglichst schnell in die Regelklassen zu integrieren, am liebsten bei uns an der Schule“, so Schulleiter Wüstenberg. Schon jetzt werde darauf geachtet, dass die Klasse nicht unter sich bleibt. So findet der Sportunterricht zum Beispiel gemeinsam mit einer achten Klasse statt. „Dann können die Kinder auch schon mal Freundschaften knüpfen.“

Insgesamt werden zum jetzigen Zeitpunkt mehr als 500 ukrainische Kinder bereits in Berlin unterrichtet. Davon sind gut 226 in Willkommensklassen untergekommen, 382 werden in Regelklassen oder anderen Lerngruppen betreut. Es gebe aber schon genug Räume und Personal für mehr als 3000 junge Geflüchtete, bereits mehr als 300 ukrainische Lehrerinnen mit sehr guten Deutsch-Kenntnissen hätten sich beworben. „Berlin stemmt hier gerade etwas ganz Unglaubliches“, sagte Bildungssenatorin Busse. Man habe pragmatisch und schnell handeln müssen. „Wir haben es einfach angepackt“, sagte Busse: „Ich bin tief beeindruckt von der Solidarität und dem Einsatz der Menschen in allen Bereichen.“