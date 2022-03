Minister kritisiert 9-Euro-Ticket als "Hau-Ruck-Aktion"

Potsdam. Brandenburgs Verkehrsminister Guido Beermann (CDU) hat das 9-Euro-Ticket als "Hau-Ruck-Aktion" kritisiert. Um die Verkehrswende wirklich voranzubringen, sei mehr nötig, als für 90 Tage die Ticketpreise für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) zu senken, sagte Beermann am Freitag nach einer Konferenz der Verkehrsminister von Bund und Ländern. Nötig seien mittel- bis langfristig mehr Angebote, Trassen und Züge.

"Damit die Länder das stemmen können, muss der Bund die Regionalisierungsmittel ohne Wenn und Aber in diesem Jahr um 750 Millionen Euro und ab 2023 um mindestens 1,5 Milliarden Euro gegenüber dem jeweiligen Vorjahr erhöhen", forderte Beermann. Diese Mittel stellt der Bund den Ländern jährlich für den Bahnverkehr zur Verfügung. Der Minister wertete das 9-Euro-Ticket aber grundsätzlich positiv, weil es die Bürger entlaste.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Ampel-Koalition im Bund hatte beschlossen, dass für 90 Tage eine Fahrkarte im ÖPNV für 9 Euro pro Monat kommen soll, damit Autofahrer angesichts der hohen Spritpreise umsteigen. Die Ticketaktion sorgte bei Verkehrsunternehmen wie Cottbusverkehr bereits für vermehrte Anfragen in den Kundenzentren. Die Verkehrsminister der Länder empfahlen dem Bund, dass er das Ticket drei Monate lang komplett finanziert. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) sagte am Freitag, der Bund werde den Ländern Kosten in Höhe von 2,5 Milliarden Euro erstatten. Wenn mehr Geld notwendig sei, werde sich der Bund nicht verweigern.

© dpa-infocom, dpa:220325-99-673281/2