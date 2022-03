Benzinpreise: Jeder zweite Autobesitzer fährt weniger

Berlin. Der Krieg in der Ukraine und das Elend der Geflüchteten bewegen die Berliner stark. Einerseits fürchten viele die Folgen der russischen Aggression in Osteuropa. Andererseits gibt es aber auch eine sehr weit verbreitete Hilfsbereitschaft. Wegen der gestiegenen Energiepreise schränken sich die meisten Bürgerinnen und Bürger bereits ein. Das sind die zentralen Ergebnisse des Berlin Trend der Berliner Morgenpost und der RBB-Abendschau, für den Infratest dimap vom 16. bis 19. März die Stimmungslage in der Stadt abgefragt hat. Teilgenommen haben 1170 Wahlberechtigte am Telefon oder online.

Die Preisentwicklung für Strom, Gas und Benzin in Folge des Krieges macht den Menschen große Sorgen. Das sagten 72 Prozent der Befragten, nur 27 Prozent sagten, sie machten sich weniger oder gar keine Sorgen. Quer durch alle Altersgruppen und Bildungsniveaus ist die Angst vor steigenden Energierechnungen ähnlich weit verbreitet. Betrachtet man die politischen Präferenzen der Befragten, dann fällt auf, dass Anhänger der Grünen und mit Abstrichen auch der Linken die Preissteigerungen merklich entspannter sehen als die Sympathisanten anderer Parteien. Womöglich sehen diese Menschen steigende Preise als Anreiz zum Energiesparen oder als starken Impuls, schneller aus fossilen Energien auszusteigen, wie es ihre Parteien für den Klimaschutz ja ohnehin anstreben.

Mehr als jeder Zweite nutzt das Auto seltener

Die hohen Kosten für Benzin und Diesel an den Tankstellen haben bei einer Mehrheit der Autofahrer in Berlin bereits das Verhalten verändert. 54 Prozent der Befragten mit einem Fahrzeug im Haushalt gaben an, wegen der hohen Spritpreise das Auto seltener zu nutzen. 44 Prozent sagten, das treffe für sie nicht zu. Auffällig ist, dass vor allem Ältere über 65 Jahren ihren Wagen häufiger stehen lassen. Das mag an den schmaleren Budgets vieler Rentner liegen, aber auch daran, dass Ruheständler eben nicht für den Weg zur Arbeit auf das Auto angewiesen sind.

Dass das eigene Einkommen für die Auto-Nutzung eine Rolle spielt, verdeutlicht ein anderer Wert: Befragte mit niedrigerem Bildungsniveau, die im Regelfall auch weniger Geld verdienen als besser gebildete Menschen, schränken sich deutlich mehr ein. Von den Menschen mit maximal Hauptschulabschluss sagten zwei Drittel, sie nutzten ihr Auto weniger. Unter den Befragten mit mindestens Abitur sind das nur die Hälfte.

Das gleiche gilt auch beim Verbrauch von Heizenergie, die in Berlin meist aus Gas kommt, und beim Stromverbrauch. Drei Viertel aller Befragten mit maximal Hauptschulbildung sagten, sie achteten jetzt mehr auf ihren Energieverbrauch. Unter den besser gebildeten und mutmaßlich wohlhabenderen Berlinern sagen das nur 65 Prozent. Auch bei Heizung und Strom sind es die Alten, die genauer hinschauen. 83 Prozent der Altersgruppe 65 plus schränkt sich hier ein. Im Durchschnitt der Bevölkerung achten 69 Prozent jetzt verstärkt auf Heizung und Stromverbrauch.

Breite Mehrheit unterstützt Entlastungspaket der Regierung

Eine breite Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner unterstützt im Grundsatz, was die Ampel-Koalition im Bund am Donnerstag beschlossen hat. 79 Prozent sind der Ansicht, der Staat sollte angesichts der hohen Preise eingreifen und die Verbraucher entlasten. 16 Prozent sehen das anders. Unterdurchschnittlich ausgeprägt ist die Forderung von staatlichen Hilfen unter den Anhängern der Ampel-Parteien Grüne und FDP, aber auch hier überwiegt der Wunsch nach Unterstützung deutlich.

Das Schicksal der geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer, die täglich zu Tausenden in der Stadt eintreffen, bewegt die Berliner stark. Knapp die Hälfte der Befragten (48 Prozent) macht sich Sorgen, Berlin könnte mit der Aufnahme der vielen Kriegsflüchtlinge überfordert sein. Deutlich ausgeprägter als in der Gesamtbevölkerung ist die Sorge unter den Älteren über 65 Jahren und unter den weniger gebildeten und damit oft auch ärmeren Bürgern. In diesen Gruppen ist jeweils eine Mehrheit von 55 Prozent besorgt, während die Werte bei den Jungen zwischen 18 und 34 Jahren bei knapp über 40 Prozent und unter den Menschen mit Abitur darunter liegen. Deutlich überdurchschnittlich groß ist die Angst vor Überforderung bei den Anhängern der AfD (63 Prozent), der FDP (55 Prozent) und der anderen Parteien (58 Prozent).

Mindestens so groß wie die Sorge ist aber auch die Hilfsbereitschaft der Berlinerinnen und Berliner. Jeder zweite gab an, sich vorstellen zu können, ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe mitzuarbeiten. Bei den Jüngeren erreicht diese Bereitschaft Werte von fast 60 Prozent, unter den besser Gebildeten liegt sie mit 63 Prozent sogar noch darüber. Fast jeder Fünfte (19 Prozent) kann sich sogar vorstellen, Geflüchtete in der eigenen Wohnung oder dem eigenen Haus aufzunehmen. Die Älteren und die weniger Gebildeten sind dazu deutlich weniger bereit als Jüngere, die mittleren Altersgruppen oder die besser Gebildeten. Das mag aber auch an den für diese Gruppen oft beengteren Wohnverhältnissen liegen. Von den Anhängern der Grünen denkt jeder Dritte (32 Prozent) darüber nach, Flüchtlinge aufzunehmen. Aber selbst im Lager der AfD tut das fast jeder Sechste (13 Prozent).