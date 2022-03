Zahl der Corona-Infektionen in Schulen leicht gesunken

Potsdam. Die Zahl der Corona-Infektionen in den Brandenburger Schulen ist leicht gesunken. Nach Angaben des Bildungsministeriums waren mit Stand vom Donnerstag 7470 Schülerinnen und Schüler positiv getestet, rund 1200 weniger als in der Vorwoche. Der Anteil der infizierten Schüler sank von rund 2,9 Prozent auf 2,5 Prozent. In der Woche vor den Winterferien lag der Anteil noch bei 4 Prozent.

Auch die Zahl der positiv getesteten Lehrkräfte sank gegenüber der Vorwoche um fast 100 auf 958. Dies entspricht einem Anteil von knapp 3,9 Prozent gegenüber gut 4,2 Prozent in der Vorwoche.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zwei Lerngruppen mussten in Quarantäne, in der Vorwoche waren es drei und vor den Ferien 51. 1094 Lehrkräfte sind derzeit in Quarantäne, in der Vorwoche waren es 1248. Knapp 11.300 Schüler sind nach den Angaben in Quarantäne, in der Vorwoche waren es 13.375.

Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz lag bei Kindern im Alter von 5 bis 14 Jahren wie in der Vorwoche bei 2,6. Der Wert gibt an, wie viele Covid-Kranke je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen in ein Krankenhaus gekommen sind. Über alle Altersgruppen gerechnet liegt der Wert landesweit bei 6,12 und damit im roten Alarmbereich.

In Brandenburg gibt es rund 298.600 Schülerinnen und Schüler sowie etwa 25.000 Lehrkräfte an 923 Schulen.

© dpa-infocom, dpa:220325-99-671461/2