Raser überholt mit 190 Stundenkilometern Polizeiwagen

An der Tür von einem Streifenwagen steht der Schriftzug "Polizei".

Berlin. In einem roten Sportwagen hat ein Raser mit viel zu hoher Geschwindigkeit auf der Berliner Stadtautobahn ausgerechnet eine Zivilstreife der Polizei überholt. Auch ein zweiter Raser machte in der Nacht zu Freitag den gleichen Fehler, wie die Polizei twitterte. Bei dem einen Fahrer stellte die Polizei 190 und bei dem anderen 162 Stundenkilometer fest - bei erlaubtem Tempo 80. Auf die Fahrer kommen Bußgelder, Führerscheinentzug und Punkte in Flensburg zu.

© dpa-infocom, dpa:220325-99-668734/2

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.