Berlin-Reinickendorf Mann beleidigt Mutter rassistisch und spuckt in Kinderwagen

Berlin. Eine Mutter mit Kinderwagen ist in Berlin von einem Mann rassistisch beleidigt und angespuckt worden. Die 30-jährige Frau ging laut einer Polizeimitteilung vom Freitag am Donnerstagnachmittag mit dem Kinderwagen im Märkischen Viertel (Reinickendorf) durch eine Gruppe von Männern, als einer sie beschimpfte, anspuckte und dann in den Kinderwagen spuckte. Die Männer gingen weg, die alarmierte Polizei konnte sie nicht mehr finden.

