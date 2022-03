Berlin: Skurriler Corona-Protest mit Polizei-Eskorte sorgt für Spott

Screenshot aus dem Video des Twitter-Nutzers Christian Löffelmacher. Die Szenen wurden am Donnerstag an der Skalitzer Straße in Berlin-Kreuzberg aufgenommen.

Berlin. Video-Aufnahmen einer Demonstration gegen die Corona-Politik in Berlin sorgen beim Kurznachrichtendienst Twitter für Spott und Verwunderung. In dem knapp einminütigen Clip ist zu sehen, wie eine Person am Donnerstag rückwärts zu Fuß auf der Skalitzer Straße in Kreuzberg unterwegs ist.

Gefolgt wird der Rückwärtsläufer von einem Trabi samt Anhänger, auf denen mehrere politische Forderungen aufgeklebt sind. "G-Regel-Verbot für immer" und "Gegen Diskriminierung der Maskenbefreiten und Ungeimpften in Bus und Bahn", heißt es dort unter anderem. Außerdem sind die Aufschriften "Gegen Hass, Gewalt, Ausgrenzung und Spaltung" sowie "Für Frieden, Freundlichkeit, Ehrlichkeit und Toleranz" zu lesen. Außerdem ist ein Mann in gelber Warnweste Teil des Umzugs.

Begleitet wird der Aufzug von Einsatzkräften der Berliner Polizei: Zwei Polizei-Motorräder und ein Polizeiwagen sorgen dafür, dass der Protest gegen die Corona-Maßnahmen sicher auf der Hauptverkehrsstraße unterwegs ist.

So langsam wirds albern mit den Corona Demos. pic.twitter.com/BLsgRZY7vK — Ch. Löffelmacher (@Loeffelmacher) March 24, 2022

Corona-Demo in Berlin: Rückwärtsläufer provoziert viel Spott im Internet

Angaben der Versammlungsbehörde liefern einige Hintergründe zu der skurrilen Aktion. "Für eine freie Impfentscheidung. Für das Recht auf Teilhabe. Anatol Wiecki von RUECKGAENGIG.de wird ab 09.30 Uhr (24.3.2022) den Streckenverlauf von Bus & Bahn ab Bahnhof Zoo (Hardenbergplatz 13) zu Fuß ablaufen und zwar rückwärts!"

Demnach führte die Route vom Bahnhof Zoo über Kudamm, Schöneberger Ufer, Oberbaumbrücke, Warschauer Straße, Eberswalder Straße und Nordbahnhof bis Friedrichstraße, Unter den Linden und schließlich zum Roten Rathaus.

Ingesamt über 15.000 Mal wurde der Clip der Mini-Demonstration bislang angeklickt. Viele Nutzer reagierten mit Spott auf die Szenen. "So langsam wirds albern mit den Corona Demos", heißt es da. Oder: "Albern waren die schon immer. Das ist lediglich ein neues Level der Peinlichkeit."

Einige Nutzer stellten aber auch die Frage der Verhältnimäßigkeit. "Und dafür muss man Einsatzkräfte binden", hieß es etwa. Da die Versammlung, trotz ihrer nur drei Teilnehmer, das Recht auf freie Meinungsäußerung beanspruchen konnte, sicherte die Polizei den "Rückwärts"-Protest ab