Füchse feiern Debüt von Vori: "Weiß, was er zu machen hat"

Berlin. Ein wenig müde war Füchse-Spieler Igor Vori schon nach dem hart erkämpften 29:24-Heimsieg am Donnerstagabend in der Handball-Bundesliga gegen den TBV Lemgo Lippe. Der 41 Jahre alte kroatische Olympiasieger war erst am Dienstag aus seinem Ruhestand zurückgeholt worden. "Ich bin sehr glücklich, das hat super funktioniert. Jetzt fühle ich mich gut, aber mal sehen, was morgen sein wird", sagte er nach seinem Debüt im Berliner Trikot.

Fast drei Jahre hatte Vori kein Spiel mehr bestritten. Auch für den Kreisläufer ein kleines Wagnis. "Ich war vor dem Spiel ein bisschen nervös, fast wie in Kind", gestand er. Mit seiner Verpflichtung bis Saisonende hatten die Füchse auf den längeren Ausfall von Johan Koch reagiert. Als Vorstand Sport Stefan Kretzschmar ihn anrief, glaubte er zunächst an einen Scherz. "Ich habe gefragt, ob das ein Spaß sei oder der erste April", berichtete Vori.

Trotzdem hat er schnell zugesagt. "Das war innerhalb einer Stunde alles erledigt", berichtete Manager Bob Hanning. "Ich habe gesagt, mein Körper fühlt sich super an, aber was ist drin, ist eine andere Sache. Natürlich ist das nicht hundert Prozent", sagte Vori. Doch der 41-Jährige zeigte gegen Lemgo gleich, dass er das Handballspielen trotz der langen Pause nicht verlernt hat. "Du musst ihm Handball nicht erklären. Das, was er am Kreis zu machen hat, weiß er. Und das hat man auch gesehen", sagte Kretzschmar.

Auf die Füchse wartet nun eine harte Woche: drei Auswärtsspiele in nur fünf Tagen. Den Auftakt gibt es am Sonntag bei den Rhein-Neckar Löwen (16.05 Uhr/Sky). "Da brauchen wir einen kühlen Kopf", sagte Vori. An der Seitenlinie wird dann wieder Trainer Jaron Siewert stehen, der wegen der Geburt seines Kindes gegen Lemgo fehlte. Erneut sprang Hanning ein, der aber nicht so schnell auf eine Wiederholung hofft. "Es dauert ja mindestens neun Monate, bis wieder was Neues rauskommt. Also kann ich meinen Ausstand jetzt ruhig geben", sagte er.

