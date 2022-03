Füchse Berlin schlagen mit Trainer Hanning auch Lemgo

Berlin (dpa/bb) – Die Füchse Berlin bleiben in der Handball-Bundesliga in diesem Jahr siegreich. Am Donnerstagabend schlugen die Berliner vor 4026 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle den Pokalsieger TBV Lemgo Lippe mit 29:24 (14:11). Nach dem sechsten Ligasieg in Serie bleiben die Füchse Tabellendritter. Beste Berliner Werfer waren Fabian Wiede mit sieben und Jacob Holm und Mijajlo Marsenic mit je fünf Toren.

Die Füchse mussten auf Trainer Jaron Siewert verzichten, der Vater wird. Ihn vertrat – wie schon zweimal in dieser Saison - Manager Bob Hanning. Der musste erstmalig nach zwölf Minuten mit einer Auszeit eingreifen, weil sich sein Team offensiv schwertat. Und es half, die Berliner konnten sich erstmalig auf 7:4 absetzen. Vor allem dank einiger Paraden von Keeper Dejan Milosavljev.

Doch die Partie blieb hektisch. Die Gastgeber leisteten sich zu viele technische Fehler im Angriff und hatten zudem Pech mit einigen sehr fragwürdigen Schiedsrichter-Entscheidungen. In der 23. Minute kam dann der erst am Dienstag verpflichtete 41 Jahre alte Igor Vori zum Einsatz.

Nach dem Seitenwechsel setzten sich die Füchse gleich zweimal auf drei Tore ab, aber Lemgo glich jedesmal aus. Gut elf Minuten vor Ende gelang es den Gastgebern erstmalig, eine Vier-Tore-Führung zu erarbeiten (23:19). Und dieses Mal ließen sich die Berliner sie nicht wieder nehmen.

© dpa-infocom, dpa:220324-99-661081/2