Beyrodtstraße: Degewo-Neubau wird kommen

Anwohner wehren sich gegen das Wohnprojekt. Bei einer Einwohnerversammlung am Donnerstag erläuterte Baustadträtin Schöttler den aktuellen Stand.

Wo derzeit noch Bäume wachsen, will die Degewo 25 Wohnungen errichten. Anwohner der Siedlung an Beyrodtstraße, Welterpfad und Kaiserallee wehren sich gegen den Bau.

Berlin. Das umstrittene Wohnbauprojekt der Degewo an Beyrodtstraße, Welterpfad und Kaiserallee in Marienfelde wird kommen. „Es wird einen Neubau geben und es wird Einschränkungen für die dort bereits lebenden Anwohner geben“, sagte Angelika Schöttler (SPD), Tempelhof-Schönebergs Bezirksbaustadträtin, bei einer Einwohnerversammlung am Donnerstagabend im Rathaus Schöneberg. Man habe von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung das klare Signal bekommen, dass die Baugenehmigung bald erteilt werde.

Dort liegt das Bauvorhaben, das einen Neubau mit 25 Wohneinheiten auf vier Stockwerken umfasst, derzeit zur Prüfung, nachdem der Bezirk Tempelhof-Schöneberg das Vorhaben abgelehnt hatte. „Der Bebauungsplan von 1958 gestattet eine Bebauung in der angestrebten Höhe mit vier Stockwerken nicht“, so Schöttler weiter. Gegen die Ablehnung reichte die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft Degewo jedoch Widerspruch ein.

Klärung artenschutzrechtlicher Belange steht noch aus

Diesen wies der Bezirk zurück, mit der Folge, dass das gesamte Projekt in die Zuständigkeit der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung fiel. Möglich wird dies durch den Paragrafen 201a der Berliner Bauordnung. Geklärt werden müssten jedoch noch artenschutzrechtliche Belange, insbesondere in Bezug auf die dort lebenden Tiere, so Schöttler.

Die Anwohner der Siedlung hatten sich gemeinschaftlich gegen das Vorhaben gewehrt und die Einstellung der Bauplanung gefordert. Denn die Degewo will das Projekt auf einer Grünfläche mit zum Teil mehr als 60 Jahre alte Bäumen und in unmittelbarer Nähe zu den Wohnhäusern der Anwohner realisieren. Dass Projekt in Gänze zu verhindern, erschien den Anwohnern schnell aussichtslos, weshalb sie einen Kompromiss formulierten: Die maximale Anzahl der Stockwerke sollte drei nicht übersteigen. Dies hatte die Degewo bisher abgelehnt. Die meisten umliegenden Wohnhäuser haben ebenfalls nur je drei Etagen.

Anwohner fordern weiter, Anzahl der Stockwerke zu verringern

Anwohner Detlef Schwarz stellte die Kritikpunkte der Anwohner am Donnerstag dem Bezirksamt vor – und fand deutliche Worte: „Die Degewo behauptet, das Projekt würde zu einer Erhöhung der Wohnqualität beitragen. Aber genau das Gegenteil ist der Fall.“ Beate Janus, Anwohnerin im Welterpfad, forderte das Bezirksamt auf, sich trotz dieser nun schlechten Aussichten für die Bestandsmieter weiter für die Anwohner einzusetzen. „Wir wünschen uns, dass Sie auf die Anzahl der Stockwerke hinwirken.“

Bezirksbürgermeister Jörn Oltmann (Grüne) gab zwar zu bedenken, dass neuer Wohnraum in Berlin dringend benötigt werde. Er sah aber zumindest eine Teilschuld für die ablehnende Haltung der Anwohnenden bei der Degewo. Bei umstrittenen Bauprojekten wie diesem sei eine Variantenprüfung erforderlich gewesen. Dabei wären mehrere mögliche Gebäudevarianten zur Diskussion gestellt worden. „Darin liegt der Kardinalfehler“, so Oltmann.

Scherzinger (Linke): „Projekt könnte zum Präzedenzfall werden“

Christine Scherzinger, Bezirksverordnete der Fraktion der Linken, befürchtet, dass dieses Bauprojekt zum Präzedenzfall werden könnte. „Das bedeutet, dass die Senatsverwaltung über jedes Projekt selbst entscheiden kann, sobald ein Widerspruch des Bauherren vorliegt“, so Scherzinger. „Wie kann der Bezirk bei Bauprojekten so noch die Oberhand behalten?“

Gegenüber dem Bezirksamt habe die Degewo mitgeteilt, so Angelika Schöttler, selbst noch eine Einwohnerversammlung durchführen zu wollen.