Fahrradfahrer erliegt Verletzungen nach Verkehrsunfall

Berlin. Ein 71 Jahre alter Fahrradfahrer ist seinen schweren Verletzungen nach einem Verkehrsunfall in Berlin erlegen. Der Mann, nach Angaben der Polizei vom Donnerstag der fünfte Verkehrstote in diesem Jahr, soll am Freitag vergangener Woche in Kreuzberg an der Kreuzung Schlesische Straße Ecke Falckensteinstraße die Vorfahrt des Autos eines 41-Jährigen missachtet haben. Beim Zusammenstoß stürzte er und erlitt lebensbedrohliche Kopf- und Rumpfverletzungen. Am Mittwoch starb der Mann laut Polizei im Krankenhaus.

