Rotes Kreuz fordert zwei Milliarden Euro für Zivilschutz

Auch Bundesinnenministerin will bessere Vorkehrungen für Krisen. Not-Zelte für Geflüchtete auf dem Rollfeld in Tegel.

Berlin. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat sich angesichts des anhaltenden Zustroms geflüchteter Menschen aus der Ukraine für eine Stärkung des Zivil- und Katastrophenschutzes ausgesprochen. „Mir ist es ein besonderes Anliegen, dem Bevölkerungs- und Zivilschutz sehr viel mehr an Unterstützung zukommen zu lassen“, sagte die SPD-Politikerin am Donnerstag bei der Besichtigung von Zelten für Notübernachtungen auf dem Rollfeld des ehemaligen Flughafens Tegel.

Die Zahl der Krisen habe zugenommen. „Wir hatten erst die Corona-Pandemie, das furchtbare Hochwasser im Ahrtal und jetzt die Flüchtlinge, die versorgt werden müssen“, sagte Faeser.

Die von der Ministerin besichtigten drei Zelte gehören zur Zivilschutzreserve des Bundes und sind Teil der Infrastruktur des Projektes „Labor Betreuung 5.000“. Mit einem für das Projekt angeschafften sogenannten Betreuungsmodul, zu dem auch Sanitäranlagen, medizinische Versorgung, sowie autarke Stromversorgung gehören, können 5000 Menschen für die Dauer von bis zu einem Jahr untergebracht und betreut werden.

Notfall-Module bereits zum dritten Mal eingesetzt

Faeser nutzte den Pressetermin, um dem Projekt ihre Unterstützung zuzusagen. Die vor zwei Jahren angeschafften Module würden – nach der Verwendung im Rahmen der Bekämpfung der Corona-Pandemie und beim Ahrtal-Hochwasser – nun zum dritten Mal eingesetzt.

Die Zelte auf dem Rollfeld werden vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) betrieben. Ein Zelt bietet Sitzplätze und dient dem vorübergehenden Aufenthalt.

Die zwei weiteren Zelte werden – mit einer Kapazität von insgesamt 1000 Schlafplätzen – als Notunterkünfte genutzt. Ukraine-Geflüchtete sollen in ihnen aber nur vorübergehend unterkommen, bis sie gemäß dem Verteilsystem des „Königsteiner Schlüssel“ in andere Bundesländer weiterreisen.

Registrierung von bis zu 10.000 Menschen pro Tag

Die Registrierung der Schutzsuchenden und die Zuweisung auf die jeweiligen Bundesländer erfolgt in dem bereits am vergangenen Wochenende eröffneten „Ankunftszentrum“. Es ist in einem weiteren Zelt auf dem Rollfeld untergebracht und soll die Erfassung von bis zu 10.000 Menschen pro Tag ermöglichen.

Innenministerin Faeser versprach erneut Schutz für ankommende Flüchtlinge durch starke Polizeipräsenz an Bahnhöfen, „damit Menschenhandel und Zwangsprostitution keine Chance haben“. Gleichzeitig sei es nötig, die Einreisenden durch die Bundespolizei zu kontrollieren und später auch Fingerabdrücke zu registrieren. Dafür gebe es zusätzliche Unterstützung für die Ausländerbehörden.

DRK-Präsidentin Gerda Hasselfeldt und ihr DRK-Generalsekretär Christian Reuter forderten eine „Zeitenwende“ im zivilen Bevölkerungsschutz und Katastrophenschutz. Die Sicherheit der Menschen in Krisensituationen dürfe „nicht vernachlässigt“ werden. Es gehe nicht nur um die Unterbringung von Flüchtlingen, sondern um eine Neuaufstellung des Bevölkerungsschutzes angesichts vieler Krisen- und Notlagen.

Ausgaben von zwei Milliarden Euro pro Jahr gefordert

Reuter wiederholte die Forderung nach Erhöhung der Ausgaben für den zivilen Bevölkerungsschutz von derzeit 700 Millionen auf zwei Milliarden Euro im Jahr.

Der Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), Armin Schuster, sagte, sein Amt könne gemeinsam mit Hilfsorganisationen eine Reservebetreuung für 100.000 Menschen aufbauen. „Das kostet sehr viel Geld“, sagte Schuster. Aber keine Vorsorge für Krisensituationen aufzubauen, sei noch teurer.