Ab Freitagabend wird die Ringbahn im Norden Berlins unterbrochen. Fahrgäste müssen in Busse umsteigen. Die Änderungen in der Übersicht.

Bei der Ringbahn in Berlin wird am Wochenende gebaut.

Nahverkehr in Berlin

Nahverkehr in Berlin S-Bahn Berlin: Ringbahn (S41/S42) am Wochenende unterbrochen

Berlin. Bei der S-Bahn Berlin kommt es am Wochenende zu Streckensperrungen und Beeinträchtigungen. Wie das Unternehmen mitteilt, wird die Ringbahn (S41/S42) am Freitagabend zwischen den S-Bahnhöfen Greifswalder Straße und Wedding unterbrochen. Fahrgäste müssen auf dieser Strecke in einen Schienenersatzverkehr (SEV) durch Busse umsteigen.

Hintergrund sind Bauarbeiten im Bereich des Nordkreuzes, wo Tiefbauarbeiten und Kabellegungen durchgeführt werden. Die Bauarbeiten starten am Freitag, 25. März, um 21.45 Uhr und sollen am frühen Montagmorgen, 28. März, 2 Uhr beendet sein.

S-Bahn Berlin - Ringbahn (S41/S42): So läuft der Bus-Ersatzverkehr

Bahnhof in der/auf der Haltestelle wie S Greifswalder Straße Greifswalder Straße Ersatzhaltestelle, Einstieg Richtung S Wedding S Greifswalder Straße Storkower Straße Ersatzhaltestelle, Nur Ausstieg S Prenzlauer Allee Grellstraße BVG Haltestelle „S Prenzlauer Allee“, Linie 156 S Schönhauser Allee Wichertstraße Ersatzhaltestelle S Gesundbrunnen Böttgerstraße Ersatzhaltestelle S Humboltdhain Hochstraße BVG Haltestelle “S Humbolthain“, Linie 247 S Wedding Reinickendorfer Straße BVG Haltestelle "Nettelbeckplatz/S Wedding" S Wedding Müllerstraße Ersatzhaltestelle

Auf der Ringbahn kommt es ab Freitagabend außerdem zu Fahrplan-Änderungen. Die Änderungen im Überblick:

S41 fährt: Greifswalder Straße > Ostkreuz > Südkreuz > Westkreuz > Wedding (im 10-Minutentakt),

fährt: Greifswalder Straße > Ostkreuz > Südkreuz > Westkreuz > Wedding (im 10-Minutentakt), die Verdichtung Sa+So von 12 bis 20 Uhr auf einen 5-/5-/10-Minutentakt erfolgt Landsberger Allee > Ostkreuz > Südkreuz > Westkreuz > Beusselstraße.

S42 fährt: Wedding > Westkreuz > Südkreuz > Ostkreuz > Greifswalder Straße (im 10-Minutentakt)

fährt: Wedding > Westkreuz > Südkreuz > Ostkreuz > Greifswalder Straße (im 10-Minutentakt) die Verdichtung Sa+So von 12 bis 20 Uhr auf einen 5-/5-/10-Minutentakt erfolgt Beusselstraße > Westkreuz > Südkreuz > Ostkreuz > Landsberger Allee.

S41 fährt: von Greifswalder Straße bis Landsberger Allee 3 Minuten früher sowie von Jungfernheide bis Wedding 4 Minuten später.

fährt: von Greifswalder Straße bis Landsberger Allee 3 Minuten früher sowie von Jungfernheide bis Wedding 4 Minuten später. S42 fährt: von Wedding bis Jungfernheide 1 Minute früher und von Landsberger Allee bis Greifswalder Straße 2 bis 3 Minuten später.

fährt: von Wedding bis Jungfernheide 1 Minute früher und von Landsberger Allee bis Greifswalder Straße 2 bis 3 Minuten später. Die zusätzliche Zugfahrt, die für den 5-/5-/10-Minutentakt von Beusselstraße bis Landsberger Allee erforderlich ist, fährt um 10 Minuten versetzt.

Im Nachtverkehr Fr/Sa und Sa/So fährt die S42 von Westhafen bis Beusselstraße 1 Minute früher.

Zu weiteren Sperrungen, Fahrplan- und Bahnsteig-Änderungen kommt es auf den Linien S8 (Ostkreuz - Bornholmer Straße) und S85 (Schöneweide - Bornholmer Straße). Alle Störungen können auch auf der Seite der Berliner S-Bahn nachgelesen werden.