Auszeichnungen für die Infografiken der Berliner Morgenpost

Berlin. Beim internationalen Design-Wettbewerb der Society of News Design (SND) ist die Berliner Morgenpost erneut ausgezeichnet worden: Für im Jahr 2021 veröffentlichte Infografiken erhielt das Team der Berliner Morgenpost insgesamt fünf „Awards of Excellence“. „Wir freuen uns sehr über die Anerkennung der Infografiken, die jeden Sonntag in der Berliner Morgenpost erscheinen“, sagte Chefredakteurin Christine Richter. „Informationsgrafiken sind fester Bestandteil unseres journalistischen Angebots und werden auch von unseren Leserinnen und Lesern sehr geschätzt.“

Ausgezeichnet wurden die Infografiken zu 150 Jahren Ringbahn in Berlin („Ein Hundekopf für Berlin“), zum „Kabelsalat“, mit dem jeder Mensch fast täglich zu kämpfen hat, sowie zu den rund 4600 Weltkriegsbomben, die noch immer im Berliner Boden liegen („Gefahr aus der Vergangenheit“). Babette Ackermann-Reiche und Christian Schlippes sind für die Infografiken verantwortlich, bei der Recherche zu den Weltkriegsbomben unterstützte Polizeireporter Philipp Siebert.

Die Infografiken der Berliner Morgenpost finden Sie hier.

Auszeichnungen gab es darüber hinaus für zwei Infografiken, die in Zusammenarbeit mit dem Interaktiv-Team der Zentralredaktion entstanden sind: Zum einen die Infografik über die Corona-Infektionslage abhängig vom Alter der Menschen aus dem Mai 2021, als die Infektionszahlen bei Kinder und Jugendlichen zunahmen. Einen „Award of Excellence“ gab es auch für die gelungene Übersicht über die Ergebnisse der Bundestagswahlen in allen deutschen Kommunen in der Zeit von 1990 bis 2017.

Die Arbeiten des Interaktiv-Teams finden Sie hier.