Wohnungsbrand in Berlin: 20 Menschen evakuiert

Berlin. Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Hohenschönhausen ist ein Mensch verletzt worden. Der Bewohner der Wohnung, in der das Feuer ausbrach, wurde am Mittwoch zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Feuerwehr mitteilte. 20 weitere Menschen mussten aus dem Haus evakuiert werden und konnten nach Ende der Löscharbeiten nicht in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens waren bislang unklar. Die "B.Z." (Online) hatte zuvor berichtet.

© dpa-infocom, dpa:220324-99-647892/2

