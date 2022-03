Enteignungs-Initiative bricht die Vertraulichkeit

Berlin. Anfang kommender Woche will der Berliner Senat die förmliche Einsetzung der Expertenkommission zum Thema Enteignung großer Wohnungsunternehmen beschließen. Am selben Tag sollten auch die Namen der 13 Experten bekannt gegeben werden. Die Initiative „Deutsche Wohnen & Co. enteignen“, die drei der 13 Mitglieder stellen darf, hat nun die Namen zumindest derjenigen Mitglieder des Gremiums öffentlich gemacht, die ihrer Ansicht nach „bereits eine ablehnende Haltung zur Vergesellschaftung haben“, wie es in einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung heißt.

Durch die SPD seien mit Christian Waldhoff, Professor für Öffentliches Recht und Finanzrecht an der Humboldt-Universität zu Berlin (HU), sowie mit Wolfgang Durner, Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer an der Universität Bonn, bereits dezidiert festgelegte Gegner der Vergesellschaftung platziert worden. Auch mit Michael Eichberger sei ein konservativer, ehemals von der CDU ernannter Bundesverfassungsrichter vorgeschlagen, heißt es in dem Schreiben weiter.

„Diese Mitglieder machen deutlich, dass der Senat weiter versucht, den einst von der Sozialdemokratie erkämpften Artikel 15 im Grundgesetz zu begraben“, erklärte Moheb Shafaqyar, Sprecher der Initiative. Die Initiative kritisiert außerdem, dass bisher fast ausschließlich Juristen für die Kommission vorgeschlagen wurden. Vergesellschaftung sei rechtlich möglich. Es handele sich hier also nicht ausschließlich um eine juristische, sondern vor allem um eine politische und soziale Frage.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Wir hatten Vertraulichkeit vereinbart“

Bei einem Volksentscheid am 26. September 2021 hatten sich mehr als eine Million Berliner (59,1 Prozent) für die Enteignung großer Immobilienkonzerne mit mehr als 3000 Wohnungen in der Stadt ausgesprochen. Aufgabe der Expertenkommission ist laut rot-grün-roter Koalitionsvereinbarung die „Prüfung der Möglichkeiten, Wege und Voraussetzungen der Umsetzung des Volksbegehrens“. Die Kommission soll „unter Beteiligung der Initiative“ innerhalb eines Jahres eine Empfehlung für das weitere Vorgehen an den Senat erarbeiten, der dann eine Entscheidung darüber trifft.

Lesen Sie auch: Enteignungs-Initiative kritisiert Kommissions-Experten

„Das Durchstechen von Namen vorab und öffentliche Desavouieren von einzelnen Mitgliedern ist schlechter Stil, an dem wir uns nicht beteiligen“, sagte Martin Pallgen, der Sprecher von Bausenator Andreas Geisel (SPD), der Berliner Morgenpost. Er werde sich zu den Namen deshalb nicht äußern. „Wir haben Vertraulichkeit vereinbart.“ Dass diese nun von Seiten der Initiative verletzt wurde, sei der vertrauensvollen Zusammenarbeit in der Kommission nicht förderlich, hieß es am Mittwoch auch bei Politikern der Linken und der Grünen.

Auch Linke und Grüne haben vor allem Juristen entsandt

Neben der SPD-geführten Senatsverwaltung für Stadtentwicklung haben auch Justizsenatorin Lena Kreck (Linke) und Finanzsenator Daniel Wesener (Grüne) Mitglieder für das Gremium benannt. „Auf die Mitglieder hat sich der Senat einvernehmlich verständigt“, so Pallgen. Die Auswahl der hochkarätigen Experten sei zudem nicht nach Parteizugehörigkeit erfolgt.

Tatsächlich haben auch die Häuser der linken Senatorin und des grünen Senators überwiegend Juristen benannt. Wie die Zeitung „taz“ zuerst berichtete, sollen Christoph Möllers, Lehrstuhlinhaber für Öffentliches Recht, Verfassungsrecht und Rechtsphilosophie an der HU; Florian Rödl, Rechtswissenschaftler der Freien Universität Berlin; Isabel Feichtner, Professorin für Öffentliches Recht und Wirtschaftsvölkerrecht an der Universität Würzburg; sowie Thorsten Beckers, Professor Infrastrukturwirtschaft und -management an der Bauhaus-Universität Weimar; und Ann-Katrin Kaufhold, Professorin für Staats- und Verwaltungsrecht an der Ludwig-Maximilians-Universität München, berufen werden. Ein weiterer Name war am Mittwoch noch offen.

Vorsitzende der Kommission soll dem Vernehmen nach die ehemalige Bundesjustizministerin Herta Däubler-Gmelin (SPD) übernehmen. Weiter offen ist, welche drei Mitglieder die Initiative in das Gremium entsenden wird – und ob sie sich überhaupt an der Arbeit der Kommission beteiligen wird. Das Plenum der Initiative – das höchste Beschlussorgan – werde darüber erst am Dienstag beraten, hieß es.

Lesen Sie auch: Enteignungs-Initiative wirft Senator Geisel "Foulplay" vor