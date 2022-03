Enrico möchte einem Menschen vertrauen und ihn beschützen

Enrico wurde im Sommer 2016 in Russland geboren und lebt jetzt im Tierheim Berlin.

Berlin. Enrico ist ein prächtiges Tier. Der Laika mit dem dichten grauroten Fell wurde vor knapp sechs Jahren in Russland geboren. Er liebt die Jagd, wie alle Hunde dieser Rasse. Aber er wünscht sich auch eine ausgeprägte Bindung an eine Bezugsperson. Hat er erst einmal Vertrauen gefasst, beschützt er seinen Menschen vor Eindringlingen und Gefahren.

Vom Wesen her ist er selbstständig, robust und entschlossen. Vor einem halben Jahr kam Enrico ins Tierheim Berlin, nach einer langen Odyssee. Offenbar waren seine Vorbesitzer überfordert mit ihm. Er wurde nach Belgien verkauft, „doch nirgends kamen die Menschen so richtig mit ihm zurecht“, heißt es aus dem Tierheim. Jetzt sucht Enrico endlich ein Zuhause, wo er ankommen und bleiben kann. „Wir sind sicher: Auch für Enrico gibt es die richtigen Menschen“, sagen die Pflegenden.

Der Laika geht gern spazieren und lässt sich gern kämmen

Enrico braucht allerdings Zeit, um sich Menschen anzuschließen. Wenn er es aber erst einmal geschafft hat, sucht er ihre Nähe. Dann lässt er sich streicheln, kämmen und geht gern mit Herrchen oder Frauchen spazieren. Mit anderen Hunden verträgt er sich je nach Sympathie, bei gleichgroßen oder größeren Rüden kann er beim Gassigehen auch lautstark bellen. An fremde Menschen muss er stets gesichert herangeführt werden. Klassische Grundgehorsamsübungen muss Enrico noch etwas trainieren. Deshalb sollte er in einen erfahrenen Haushalt ohne Kinder kommen, am besten mit Haus und Garten.

Wer Enrico eine Chance geben möchte oder Fragen hat, meldet sich mit der Angabe der eigenen Telefonnummer per E-Mail unter tiervermittlung@tierschutz-berlin.de.