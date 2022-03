Verkehr in Berlin: Hier entstehen neue Zebrastreifen

Berlin. Mehr Sicherheit für Fußgänger - das ist auch ein Anliegen des Berliner Senats. 16 neue Zebrastreifen werden daher in diesem Jahr auf Berlins Straßen markiert. Das ist die gute Nachricht. Weniger gut: 32 weitere Zebrastreifen befinden sich zwar in Planung, für sie gibt es aber noch keine Finanzierungszusage. Das geht aus einer Anfrage des Linken-Abgeordneten Kristian Ronneburg hervor.

Diese Fußgängerüberwege in Berlin werden in diesem Jahr umgesetzt:

Mitte

Hannoversche Straße/Hessische Straße

Hannah-Arendt-Straße/Gertrud-Kolmar-Straße

Michaelkirchplatz/Legiendamm

Grenzstraße/Neue Hochstraße

Hannoversche Straße/Hessische Straße Hannah-Arendt-Straße/Gertrud-Kolmar-Straße Michaelkirchplatz/Legiendamm Grenzstraße/Neue Hochstraße Friedrichshain-Kreuzberg

Schlesische Straße/Cuvrystraße

Schlesische Straße/Cuvrystraße Pankow

Meyerbeerstraße/Smetanastraße

Piesporter Straße/Feltmannstraße

Hauptstraße/Goethestraße

Pistoriusstraße/Heinersdorfer Straße

Buchholzer Straße/Charlottenstraße

Meyerbeerstraße/Smetanastraße Piesporter Straße/Feltmannstraße Hauptstraße/Goethestraße Pistoriusstraße/Heinersdorfer Straße Buchholzer Straße/Charlottenstraße Marzahn-Hellersdorf

Glauchauer Straße/Klingenthaler Straße

Jaques-Offenbach-Platz

Glauchauer Straße/Klingenthaler Straße Jaques-Offenbach-Platz Lichtenberg

Sewanstraße östlich B.- Grzimek-Schule

Sewanstraße östlich B.- Grzimek-Schule Reinickendorf

Heinsestraße 41

Buddestraße/Königsweg

Titiseestraße/Waldshuter Zeile

Die mehr als 30 Zebrastreifen, für die es noch keine Mittelzusage gibt, befinden sich in den Bezirken Mitte (4), Friedrichshain-Kreuzberg (5), Pankow (7), Charlottenburg-Wilmersdorf (8), Spandau (1), Steglitz-Zehlendorf (1), Neukölln (1), Treptow-Köpenick (1), Marzahn-Hellersdorf (1) sowie Reinickendorf (3). Zu den geplanten Zebrastreifen gehören etwa der Überweg Schiffbauerdamm/Albrechtstraße in Mitte, Möckernstraße/Obentrautstraße in Friedrichshain-Kreuzberg und Am Friedrichshain/Virchowstraße in Pankow.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Auch interessant:

Im Jahr 2020 wurden 15 neue Zebrastreifen installiert, 2021 waren es nur zehn. Verkehrssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) hat versprochen, die Verkehrssicherheit in Berlin deutlich zu verbessern. Dafür will sie weniger Autos und mehr Tempo-30-Zonen in der Stadt. Ein wichtiges Thema sei auch, die Sicherheit an Kreuzungen zu erhöhen, sagte sie kürzlich in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. "Möglichst nicht erst im Nachhinein, wenn schon ein tödlicher Unfall passiert ist, sondern präventiv", sagte Jarasch.

Klar sei aber, dass es keine entscheidenden Fortschritte bei der Verkehrssicherheit ohne die Mobilitätswende gebe. "Alles, was wir für die Mobilitätswende tun, dient auch der Verkehrssicherheit, sowohl mehr geschützte Radwege, bessere Bedingungen für Fußgänger und Fußgängerinnen, mehr Zebrastreifen oder getrennte Ampelschaltungen."

Verkehr in Berlin - Lesen Sie auch: