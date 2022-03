So unterlag die Staatsanwaltschaft einem Moschee-Verein

Berlin. Die Generalstaatsanwaltschaft hat in einem Verfahren gegen den Vorsteher des Moschee-Vereins Neuköllner Begegnungsstätte (NBS) eine herbe Niederlage hinnehmen müssen. Wie die Pressestelle der Strafgerichte am Dienstag bestätigte, wies das Amtsgericht Tiergarten eine Anklage wegen des Verdachts des Betrugs mit Corona-Hilfen am vergangenen Mittwoch zurück.

Die Generalstaatsanwaltschaft hatte dem Vorsitzenden und Imam der auch als Dar-as-Salam-Moschee bekannten Neuköllner Begegnungsstätte, Mohamed Taha Sabri, vorgeworfen, bei der Beantragung von Corona-Hilfen der Investitionsbank Berlin (IBB) im März 2020 in betrügerischer Absicht falsche Angaben gemacht zu haben.

Der Verein wollte mit den beantragten 14.000 Euro durch den Lockdown bedingte Spendenausfälle für den Unterhalt der Moschee ausgleichen. Weil der Verein keine Einnahmen aus gewerblicher Tätigkeit erzielte, war er zum Erhalt der Mittel aber nicht berechtigt. Die Staatsanwaltschaft warf dem Verein vor, bei der Antragstellung absichtlich falsche Angaben gemacht zu haben.

Die Generalstaatsanwaltschaft hatte die Ermittlungen von einer Spezialeinheit führen lassen und alle Register gezogen. Im Dezember 2020 durchsuchten 60 Polizisten, einige mit Maschinenpistolen, Räume der Gebetsstätte. Im Durchsuchungsbeschluss hieß es, es handele sich um eine „schwere Straftat“ von „erheblicher Bedeutung und einem hohen Maß an Sozialschädlichkeit“.

Gericht: Prüfung auf korrekte Angaben wäre Aufgabe der IBB gewesen

Das Gericht sah das anders. Imam Sabri habe im Antrag „zu keinem Zeitpunkt bestätigt, dass es sich bei dem Verein um ein Wirtschaftsunternehmen handelt“, begründete das Gericht die Ablehnung der Anklage. Sabris Angaben seien „ausnahmslos richtig und vollständig“ gewesen. Die Prüfung, ob einem Antragsteller trotz korrekter Angaben doch keine Hilfen ausgezahlt werden könnten, wäre Aufgabe der IBB gewesen. Dass die Prüfung unterblieb, sei „nicht dem Angeschuldigten“ anzulasten.

Die Ablehnung der Anklage könnte weitreichende Folgen haben. Denn die Generalstaatsanwaltschaft ermittelt wegen vermeintlichen Betrugs mit Corona-Hilfen auch gegen andere Moschee-Vereine.

Die Entscheidung im Fall der Neuköllner Begegnungsstätte sei dafür „wegweisend“, sagte der juristische Beistand von Imam Sabri, Rechtsanwalt Johannes Eisenberg. In einem Schreiben an Justizsenatorin Lena Kreck (Linke), Generalstaatsanwältin Margarete Koppers sowie die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) kritisiert Eisenberg, das Verfahren gegen Sabri sei „von einer massiv fremden- und islamfeindlichen Haltung der zuständigen Staatsanwälte“ geprägt gewesen. Das Schreiben ist der Berliner Morgenpost bekannt.

Generalstaatsanwaltschaft legte Beschwerde ein

Die Generalstaatsanwaltschaft zeigte sich trotz der auch in Justizkreisen als „Klatsche“ gewerteten Ablehnung der Anklage unbeeindruckt. Laut einer Sprecherin legte die Behörde gegen den Beschluss Beschwerde ein. Entscheiden muss darüber nun das Landgericht.

Mohamed Taha Sabri zeigte sich hingegen erleichtert. „Mein Vertrauen in unser Rechtssystem wurde nicht enttäuscht“, sagte er. Ein „bitterer Nachgeschmack“ bleibe aber. „Wenn muslimische Organisationen automatisch einer Spezialabteilung zugewiesen werden und die Durchsuchungen in Moscheen filmreif inszeniert werden, so kann etwas nicht stimmen“, so Sabri.

Die Dar-as-Salam-Moschee gilt als umstritten. Der Verfassungsschutz hatte den Verein wegen seiner angenommenen Nähe zur islamistischen Muslimbruderschaft beobachtet. Gegen die Nennung in den Berichten der Behörde hatte der Verein aber erfolgreich geklagt.

Außerhalb der Sicherheitsbehörden gilt die Neuköllner Begegnungsstätte als wichtiger Kooperationspartner. Der Verein und Imam Sabri organisierten Treffen zwischen konservativen Muslimen und Vertretern anderer Glaubensgemeinschaften oder Homosexuellen. Der damalige Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) verlieh Sabri 2016 den Verdienstorden des Landes Berlin.