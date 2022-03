Enteigungs-Initiative wirft Senator Geisel "Foulplay" vor

Deutsche Wohnen & Co enteignen: Fristgerechte Beteiligung an der Expertenkommission ist nicht mehr möglich.

Berlin. Um die Besetzung der Expertenkommission zum Thema Enteignung großer Wohnungsunternehmen haben der Berliner Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel (SPD) und die Initiative „Deutsche Wohnen & Co. enteignen“ in den vergangenen Wochen erbittert und öffentlichkeitswirksam gestritten. Laut Senatsbeschluss sollen die Mitglieder für das Gremium unter Federführung der Verwaltung für Stadtentwicklung in den ersten 100 Tagen der Regierung – also bis Ende März – benannt werden. Drei der insgesamt 13 Mitglieder soll dabei die Initiative entsenden. Doch die stellt sich nun quer – und ihre Mitarbeit insgesamt infrage.

Der Senator, so Initiativen-Sprecher Kalle Kunkel, habe versprochen, der Initiative am 18. März, spätestens aber bis zum 21. März alle Informationen zur Expertenkommission zukommen zu lassen. „Auf die Infos warten wir immer noch. Herr Geisel hat bis heute keinen Entwurf zur Arbeitsweise der Kommission vorgelegt“, so Kunkel. Seit mehreren Wochen habe man vor einer Verschleppung gewarnt: Nun bestätige sich, dass eine fristgerechte Beteiligung der Initiative an der Einsetzung der Kommission im Rahmen des 100-Tage-Programms nicht mehr möglich sei.

Senator Geisel lehnt die Forderung der Initiative ab

Tatsächlich, bestätigt Geisels Sprecher Martin Pallgen, soll die Besetzung des Gremiums am kommenden Dienstag, also zwei Tage vor Ablauf der 100-Tage-Frist am 31. März, bekannt gegeben werden. Das Plenum der Initiative – das höchste Beschlussorgan – tage allerdings ebenfalls erst am Dienstagabend. „Der Senatsbeschluss soll also gefällt werden, noch bevor die Initiative die Gelegenheit hat, eine Entscheidung über ihre Beteiligung zu treffen und ihre Expertinnen zu benennen. Wir erwarten von den anderen Senatsmitgliedern, dass sie Geisels Foulplay nicht mittragen und den Beschluss der Kommission auf die Senatssitzung am 5. April vertagen“, so Kunkel.

Davon allerdings hält Geisel nichts, wie er nach der Senatssitzung am Dienstag mitteilte: „Die Initiative ist eingeladen, Experten zu entsenden“, sagte er. Allerdings werde der Senat, der sich die Einsetzung dieser Kommission in den ersten 100 Tagen vorgenommen habe, „dieses Vorhaben nicht dadurch aufhalten, dass die Initiative an diesem Tag ihr Plenum hat“, so der Stadtentwicklungssenator.

Gutachten: Berliner Vorhaben ist verfassungswidrig

Unterdessen hat die gif Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung e.V. am Dienstag ein Gutachten veröffentlicht, nachdem der erfolgreiche Berliner Volksentscheid über die Vergesellschaftung großer Wohnungsunternehmen in zweifacher Hinsicht verfassungswidrig sei. Die Berliner Bürger hatten sich in einem Volksentscheid im September 2021 mehrheitlich für eine Vergesellschaftung privatwirtschaftlicher Wohnungsunternehmen mit über 3000 Wohnungen ausgesprochen. „Das Bundeskartellamt hat festgestellt, dass es keine problematische Macht dominanter Unternehmen auf dem Berliner Wohnungsmarkt gibt. Der Sozialisierungsartikel kann daher nicht aktiviert werden. Die geplanten erheblichen Abschläge vom Verkehrswert bei der Entschädigung wären verfassungsrechtlich ebenso wenig gerechtfertigt“ so der Rechtsprofessor und Studienautor Jürgen Kühling.

Auch die von der Initiative angestrebte Entschädigung der zu enteignenden Unternehmen unterhalb des Verkehrswerts sei verfassungswidrig, heißt es in der Studie weiter. Die Initiative selbst schätzt die Entschädigungssumme auf 7,3 bis 13,7 Milliarden Euro, der Berliner Senat kommt in der amtlichen Kostenschätzung auf 28,8 bis 36 Milliarden Euro.